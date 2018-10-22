Ремонт с энергоэффектом
С виду дом под номером 131 по улице Кирова в Ижевске ничем не примечателен. Обычная панельная пятиэтажка, каких в этой части города много. Разве что новенькая крыша из профнастила блестит на осеннем солнце, привлекая взоры прохожих. Её монтаж подрядная организация закончила всего несколько дней назад.
— Дом был построен в 1968 году и за эти пятьдесят лет он ни разу капитально не ремонтировался, — рассказывает член совета дома Василий Касемчук. — Больше всего проблем доставляла текущая кровля. В квартирах на верхних этажах постоянно были протечки. Доходило даже до того, что случались короткие замыкания из—за отсыревших стен и потолков. Поэтому ремонт дому был просто необходим. Мы благодарны специалистам Фонда капремонта за то, что все работы были выполнены в срок и с хорошим качеством.
Всего за месяц подрядная организация смонтировала в доме новую четырёхскатную вентилируемую кровлю и полностью обновила систему электроснабжения. Общая стоимость работ составила 2,5 миллиона рублей. Жильцы дома за весь период начисления взносов за капремонт (с февраля 2015 года) накопили на счёте регоператора 682 тысячи рублей.
— Вентилируемая кровля – это разработка ижевских специалистов, — рассказывает руководитель ООО «Союз» Алексей Миньков. – Её устройство повышает энергоэффективность дома. За счёт утепления чердачного помещения, тепло не будет уходить через крышу, а за счёт улучшения его проветривания на крыше не будут образовываться наледь и сосульки. А значит, обслуживать такую кровлю будет значительно проще. Достаточно будет убирать снеговые шапки карнизной части. Кроме того, мы заменили в доме все светильники на светодиодные и установили датчики движения в подъездах. Это также позволит жителям экономить на оплате счетов за коммунальные услуги.
Безопасный. Надёжный. Свой
Вторую тысячу в региональной программе капремонта открывает девятиэтажный дом по улице Сабурова, 67. Его построили 42 года назад. Подрядная организация меняет здесь лифт. Причём устанавливает в многоэтажке первый ижевский подъёмник.
— Это первый лифт, сделанный на нашем предприятии в кооперации с Сарапульским генераторным заводом. Сарапул поставляет нам лифтовые лебёдки, мы делаем остальное. Лифт пассажирский, грузоподъёмность 400 килограммов. Подъёмник соответствует всем современным требованиям по дизайну и энергоэффективности, — подчеркнул замдиректора по развитию гражданской продукции корпорации «Аксион».
По словам директора Фонда капитального ремонта УР Дианы Новомейской, до конца года в Ижевске и Глазове будет установлено 75 таких лифтов на сумму более 124 миллионов рублей и ещё более 50 — в следующем году.
— В 2013 году вступил в силу технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов», и к февралю 2020 года все российские подъёмники должны быть приведены в соответствие с этим документом, — рассказывает Диана Романовна. — Требования там достаточно жёсткие. Так, в лифтах должны быть установлены контролирующие загрузку устройства, аварийное освещение в кабине, металлические кнопки и другие меры, снижающие опасность поджога и вандализма. А если подъёмник не будет отвечать требованиям безопасности, то его просто отключат и жителям придётся ходить пешком. Поэтому замена лифтов – одна из приоритетных задач фонда на ближайшие годы.
Избавиться от ветхости
Всего в 2018 году региональный оператор планирует отремонтировать по всей республике 360 многоквартирных домов на сумму 642 миллиона рублей. В предварительный список на следующий год включено 315 многоэтажек. Объём ремонтных работ почти 550 миллионов.
— В настоящее время сформирован краткосрочный план на следующую трёхлетку и сейчас он проходит согласование. Собственники за два месяца до начала реализации плана 2019 года получат уведомления о проведении ремонтов и их видах. Сейчас перед нами стоит задача — провести мониторинг жилищного фонда, который включён в региональную программу капремонта. Как вы знаете, на федеральном уровне принято решение продлить программу по переселению граждан из аварийного жилья. Между тем в программе капремонта есть дома, которые находятся в предаварийном состоянии, проводить в них ремонт не только финансово затратно, но и крайне неэффективно, а иногда даже опасно. Поэтому нам необходимо в кратчайшие сроки актуализировать региональную программу, исключив из неё все ветхие дома, ремонт которых не целесообразен. Впоследствии они должны быть признаны аварийными и включены в региональную программу по переселению. Это позволит нам использовать взносы жильцов на капремонт более эффективно и отремонтировать больше домов, — подчеркнула Диана Новомейская.
Справка «УП»:
В региональную программу капремонта, рассчитанную до 2043 года, включено 7415 многоквартирных домов площадью 22 517, 7 кв. метра, из них 4205 МКД формируют фонд капремонта на общем счёте регионального оператора, 3210 МКД — на специальных счетах.
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