В Якшур-Бодье состоялись ХХIII республиканские зимние сельские спортивные игры – Мы шли и будем идти на крупные финансовые вложения в спорт, - отмечает Глава Удмуртской Республики...

Глава Удмуртии: Финансовые вложения в спорт – это вложения в будущее республики С 22 по 25 февраля в селе Якшур-Бодья состоялись финальные соревнования XXIII Республиканских зимних ...

Глава Удмуртии принял участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России» На старт в Удмуртии вышли жители Ижевска, Можги, Глазова, Воткинска и Сарапула, а также жители 15 сел...