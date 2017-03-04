Со счетом 6:0 глазовский «Прогресс» нанес разгромное поражение команде «Новая генерация» (Сыктывкар).
Судьба встречи была решена в первом тайме. По этому поводу директор сыктывкарского клуба Валерий Белецкий сказал:
– Наша команда в шести встречах подряд забила всего два мяча. С такой результативностью невозможно выиграть. Не дай бог, чтобы даже приснился такой первый тайм! Мы его фантастически провалили… Во второй половине встречи соперник довел игру до логического завершения. Похоже, что «Прогресс» в этом сезоне впервые в своей истории попадет в стадию плей-офф, я желаю глазовской команде успеха!
А главный тренер «Прогресса» Игорь Путилов видит основу достигнутой победы в том, что в команде произошел откровенный разговор после предыдущего поражения от «Норильского никеля». Пришли к выводу, что перегорели перед тем матчем еще до выхода на площадку.
– Сейчас свои ошибки исправили, но останавливаться на достигнутом нельзя. Никакой эйфории от крупной победы не должно быть. Жизнь продолжается, будем трудиться. Хорошо, что в сегодняшнем положении все зависит от нас, а не от игр наших соперников между собой. Хорошо, что болельщики пришли и приехали в выходной день, чтобы поддержать команду, - в очередной раз напомнил Игорь Путилов, что игра идет ради болельщиков.
При счете 5:0 ижевские болельщики как будто успокоились, но глазовские, приехавшие на автобусе, продолжали скандировать речевки и призывать команду к очередному голу. На этот призыв неожиданно откликнулся сыктывкарский игрок, который после прострельной передачи отправил мяч головой в собственные ворота - 6:0.
До финального свистка гости не теряли надежды на то, что размочат счет. Их вратарь действовал, как заправский форвард на левом краю, оставляя ворота пустыми. В один из моментов прогрессовцы решили этим воспользоваться и сделали пас своему вратарю – Александр Костромин пробил через все поле, но промахнулся. И тут же ему пришлось снова вступить в игру и дважды парировать удары с ближней дистанции. Последний удар был за 12 секунд до сирены.
А открыли счет глазовчане на шестой минуте игры. Это сделал Александр Райхель с передачи Владимира Разуванова. Через полминуты Дмитрий Семикин неудачно отправил мяч в свои ворота - 2:0.
Затем Владимир Разуванов, Денис Гуляйкин и Артур Мелконян стали авторами разнообразных мячей, порадовавших зрителей. В конце первого тайма последовало лишь одно огорчение – глазовский вратарь Артур Цыба, как говорится, на ровном месте без всякой борьбы подвернул ногу и его пришлось отправить в больницу на машине «скорой помощи».
«Прогресс» занимает сейчас седьмое место в суперлиге России. При равенстве проведенных игр глазовчане на одно очко опережают мини-футбольный клуб «Тюмень».
Фото: amfr.ru
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