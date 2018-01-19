Ни одного развода
‒ В деревне Эркешево две семьи строят дома по республиканской программе развития села, ‒ сказала Ольга Русских, глава МО «Эркешевское».
Интересуюсь, где хозяева этих домов работают.
‒ В одной из семей участником программы стал механизатор ООО «Кеп» Александр Николаевич Наговицын. Его жена, Лиана Алексеевна Касаткина, работает дояркой, ‒ отвечает Ольга Германовна.
Наговицыны – распространённая фамилия. Так и вышло, что средства на строительство другого дома получили тоже Наговицыны: субсидия оформлена на Ирину Витальевну Наговицыну, она учительница. Её муж Сергей Николаевич трудится у нефтяников.
А Ираида Анисимова, глава МО «Турецкое», поделилась демографическими новостями:
‒ В 2017 году в нашем муниципальном образовании родилось на 8 детей больше, чем в 2016 году. Это если судить по детям, зарегистрированным на территории муниципального образования «Турецкое». Но, к сожалению, нередко бывает так: прописаны дети у нас, а фактически вместе с родителями проживают в Ижевске, Глазове или Балезино. Если учитывать фактически проживающих в МО «Турецкое», то в 2017 году у нас было только на 2 младенца больше, чем в 2016 году. Каждый год ‒ по 2‒3 свадьбы. Семьи крепкие: в последние три года не было ни одного развода.
‒ А почему, ‒ любопытствую, ‒ село Турецкое так называется?
‒ В XVIII веке, ‒ поясняет Ираида Михайловна, ‒ в эти места пришёл с войны солдат. Места, где он воевал с турками, оказались схожими с нашими, тоже болотистые. Вот так и стали селение называть – Турецкое. Живём тихо, спокойно. В ООО «Никольское», это наш единственный сельскохозяйственный товаропроизводитель, коровы дают более, чем по 6 тысяч литров молока в год. Есть школа, детсад.
Дорога в Турецком хорошая, грунтовая. Мы её содержим, ремонтируем. Многое делаем во время субботников. Жители обрезают кустарники, скашивают сорную траву. Во время распутицы стараются на тракторах не ездить – берегут дорогу.
Жители МО «Турецкое» и о кладбище заботятся. Один раз в год там субботник в обязательном порядке. На него выходят как минимум 40 человек: вырубают поросль, убирают гнилые скамейки и мусор. А если ветровал, то мужики и по три раза за год на субботники выходят – убирают поваленные деревья. Они идут потом на дрова для престарелых односельчан.
Но вернёмся к дороге: в самом Турецком проезжая часть ‒ в нормальном состоянии, но этого не скажешь о дороге от деревни Чуялуд до села Турецкое. Расползается она. По одному километру 600 метрам из 7 километров в непогоду проехать невозможно!
«Наверное, и на встрече с главой пойдёт речь о дорогах», ‒ подумала я и не ошиблась. Среди многих актуальных для района проблем не раз назывались и дороги. Доехать и вернуться
Один из жителей спросил Александра Бречалова:
‒ Как вы смотрите на то, чтобы в Балезинском районе появилась санитарная авиация?
Александр Владимирович, обстоятельно разъяснив, почему в повестке дня санитарной авиации нет, в заключение сказал:
‒ Давайте сначала до Серьгино доедем весной и вернёмся не через месяц, а на следующий день, а уж потом будем думать о санитарной авиации. Республика компактная, и акцент надо сделать на дорогах. Только 30 процентов дорог находятся в нормальном состоянии. Это один из худших показателей в Приволжском федеральном округе. Выступая с докладом в Госсовете республики, я объявил 2018 год Годом дорог. Моя основная задача – привлечь внебюджетные деньги для того, чтобы ликвидировать непроезжие участки. А в Балезинском районе их около десяти.
Индивидуальный предприниматель Николай Павлович Лекомцев поднял проблему нехватки сырья: раньше 10 тысяч кубов леса перерабатывали, сейчас только 4 тысячи. Александр Бречалов посоветовал предпринимателю встретиться с Евгением Родичкиным, который сейчас спасает «Удмуртлес» от банкротства.
‒ В вопросах лесопользования, ‒ отметил Александр Владимирович, ‒ был большой бардак. Мало того, что лесоустройством 20 лет никто не занимался, так ещё умудрились загубить отрасль, у которой треть лесов в управлении. Сейчас Евгений Родичкин наводит порядок. В декабре уже 7 миллионов прибыли. Экономика в Балезинском районе сильно просела. Нам надо особое внимание уделить предпринимателям, которые здесь работают.
Обратившись к Николаю Павловичу, Бречалов добавил: «Собирайтесь и решайте. Я уверен, что вам помогут».
Не хватает сырья (берёзы) и другому предпринимателю, выступившему на встрече с Главой Удмуртии. Вывозится кругляк, а республика заинтересована в том, чтобы весь производственный цикл осуществлялся на её территории. Самая большая маржа – в конечном продукте. Глава республики готов оказать местным предпринимателям поддержку, но предупредил:
‒ Если на рынок придёт более сильный игрок, который и рабочими местами людей обеспечит, и будет перечислять в бюджет больше налогов, то – извините. Дороги, зарплаты – всё это из бюджета. Чем больше средств поступит в бюджет, тем республике выгоднее. Мы готовы учесть ваши интересы, но вы должны конкурировать!
Директор СПК «Сергинский» Николай Андреевич Савин поделился наболевшим:
‒ Этого никогда не было, чтобы в нашем хозяйстве в конце года цены на молоко падали на 2 рубля… Мы просим, чтобы сохранили объём субсидии, чтобы положение было сформулировано чётко. Субсидия на литр молока, например, в течение года меняется.
Глава республики пояснил:
‒ В прошлые годы ориентировались на некий прогноз по доходам, который ни разу себя не оправдал. В 2018 году будем учиться жить по средствам. Пусть жёстко, но честно, понятно. Привлекайте гранты
Один из жителей района обратил внимание главы на аварийное состояние клуба. Отвечая на этот вопрос, Александр Владимирович говорил о том, что районы (не только Балезинский) не используют возможность получить грант из Президентского фонда (а там большой объём средств – более 7 миллиардов рублей):
‒ Мы пытались раскачать районы – предлагали помощь в регистрации некоммерческих организаций, сопровождении, подготовке проекта, но из районов, по‒моему, только один привлёк такие средства. Да и городские округа – очень мало, всего 44 миллиона рублей. А задача – в каждом районе «приземлить» как минимум 10 миллионов рублей на реализацию проектов некоммерческими организациями.
Александр Бречалов привёл пример: жители посёлка Берёзовка в Карелии через краудфандинговую площадку, то есть через специализированный интернет‒сайт, организовали сбор средств для газификации дома культуры. Краудфандинг – это народное финансирование, оно основано на добровольных взносах.
Александр Бречалов употребил слово «грант» и тогда, когда говорил о необходимости ужать бюджетные расходы. Сам он начал с того, что сократил расходы на главу республики в 5 раз, что‒то делает теперь за свой счёт. Так вот о гранте. Во время поездки в один из районов Александр Владимирович удивился, что центр удмуртской культуры, в котором умельцы изготавливают потрясающие вещи, оказывается, является муниципальным, то есть на него идут бюджетные деньги. «Пусть записываются в НКО, мы им грант дадим». Такая организация должна стать самодостаточной.
Балезино является узловой станцией, поезда останавливаются на 30 минут. Так здесь решили продавать изделия ремесленников пассажирам. «Сэкономите на бюджете», ‒ похвалил район за эту инициативу Александр Владимирович.
У Балезинского района много проблем. Поэтому Глава республики сделал акцент на том, что нужно определить приоритеты. Где‒ то подождать с игровым залом, но улучшить очистные сооружения. Или – наоборот. Район сам должен решить, в какой последовательности решать проблемы. Но и сейчас ясно – в Год дорог район непременно займётся улучшением их качества.
Вот и у Ираиды Анисимовой из МО «Турецкое» осталась надежда, что хотя бы часть дороги от деревни Чуялуд до села Турецкое будет отремонтирована. А на шести дорогах в Балезинском районе в 2018 году будет выполнен большой объём работ.
Вопрос – ответ
Ждут, когда подойдет очередь
Какова демографическая ситуация в Балезинском районе? Планируется ли строить ясли? На вопросы отвечает глава МО «Балезинский район» Юрий Новойдарский.
‒ Демографическая ситуация в Балезинском районе не стала ни лучше, ни хуже. Строительства яслей в планах нет. Существующие детские сады позволяют принять всех детей с трёх лет. Но есть проблема с устройством в дошкольные учреждения детей до трёх лет. Родители почти семисот малышей ждут, когда подойдёт очередь.
Но, помимо обычных детских садов, могут быть и частные практики, например, домашние детские сады. Такие вопросы мы обсудили, есть намётки, и в 2018 году постепенно будем решать проблему устройства детей до трёх лет.
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