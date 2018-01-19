Официально. Как зарегистрировать недвижимость за пределами Удмуртии Управление Росреестра по Удмуртии о регистрации прав по экстерриториальному принципу ...

Знай! Что будем благоустраивать? В столице Удмуртии проводится опрос по программе «Городская среда». В Ижевске вчера стартовал опрос ...

2018 год объявлен в Удмуртии годом дорог. Дорога от села до села по всей земле повела Презентация масштабной программы дорожного строительства в наступившем году состоялась 12 января в к...