— В год в Удмуртии выявляется 6 – 6,5 тысячи новых случаев онкологических заболеваний. А всего на диспансерном наблюдении по поводу онкологических заболеваний в настоящее время находится около 35 тысяч человек.
И заболеваемость, и смертность постепенно растут. Смертность от онкологических заболеваний – примерно 178 человек в расчёте на 100 тысяч жителей.
Нигде в мире ещё не достигли того, что рак выявляется только на ранней стадии. Даже в Японии, где тотальный скрининг, порядка 20 процентов рака желудка обнаруживают уже на 4—й стадии.
Сейчас у нас только один случай онкозаболевания из каждых трёх выявляется на первой стадии, а надо достичь соотношения «два к трём». Чтобы приблизиться к этому, в Удмуртии с прошлого года начался тотальный контроль над диспансеризацией – и по объёму, и по качеству.
Программа диспансеризации направлена на диагностику не только заболеваний сердца, сосудов, легких, но и на раннее выявление опухолевых заболеваний. Методы диагностики совершенствуются. Рак толстой кишки, например, с прошлого года выявляется иммунохимическим методом – по сравнению с прежним методом его точность раза в три выше.
Для женщин, относящихся к категории риска, должна тотально выполняться гистология шейки матки. Рака желудка в Удмуртии немного, но, чтобы его обнаружить, проводится анкетирование: по ответам на вопросы можно понять, кому нужно делать гастроскопию, а кому – нет.
Если человек не прошел всё, что положено, во время диспансеризации, то денег за диспансеризацию клиника не получит. Поэтому главные врачи заинтересованы в том, чтобы всё выполнить качественно.
В 2019 году в районах республики «высадятся» 12 онкодесантов. Кроме того, онкодиспансер откликается на просьбы коллег из районных больниц: устраивая свои выезды, они просят включить в состав бригад специалистов онкодиспансера.
Очень важно, чтобы и женщины, и мужчины активно посещали смотровые кабинеты в поликлиниках.
В этом году планируется приобрести рентгеновскую технику, маммографию – то, что позволит улучшить диагностику.
Ещё один положительный момент: с 2019 года многие республиканские учреждения, чтобы повысить доступность диагностических мероприятий, снизили прейскурант межучрежденческих расчётов. Допустим, у поликлиники нет маммографа, и она вынуждена направить полторы тысячи пациентов на маммографию в ближайшую больницу. Для пациентов это бесплатно, но сама поликлиника платит другому учреждению определённую сумму. Так вот многие учреждения снизили цены диагностики в 2—2,5 раза. Это прорыв!
В самом диспансере ощутимо поднялось финансирование химиотерапии. Сейчас применяется лечение со схемами, стоимость которых – 700—800 тысяч рублей в месяц, и Фонд обязательного медицинского страхования оплачивает такое лечение.
Мы максимально приближаемся к мировым стандартам лечения по определённым локализациям и, по большому счёту, весь спектр химиопрепаратов в диспансере есть. Правда, порой возникают проблемы, связанные с механизмом закупок. Некоторые российские производители переключили на себя производство международных препаратов и не справляются с объёмами. Усиливают производство, строят новые заводы, но выпуск части препаратов на больших мощностях начнётся только летом, хотя препараты нужны сейчас.
Основные базовые препараты в онкодиспансере есть, и мы стараемся расширять их спектр, создаём определённый запас, — отметил Никита Александрович.
В своё время известный советский профессор—онколог Михаил Сигал сказал: «Рак — это экстренная ситуация. Лечиться нужно наибыстрейшим образом».
— Опухоли – это прежде всего болезни пожилых. Принимает ли диспансер на лечение пациентов старше 75 лет?
— Возраст не является противопоказанием для лечения. В январе прооперировали пациента, которому 92 года, — ответил на вопрос Никита Александрович. – Но, как известно, с 50 лет начинаются определённые проблемы с сердцем, лёгкими. И для того, чтобы взять человека на онкологическую операцию, мы, по сути, проводим углублённое кардиологическое обследование (холтер, ЭХО, если надо, и коронарографию). Наше лечение здоровья не прибавляет. Химиотерапия, лучевое, оперативное лечение – это тяжёлые методы лечения, которые сами по себе могут привести к смерти. Но если человек дожил до солидного возраста и у него адекватные показатели сердечно—сосудистой деятельности, то мы можем взять его на лечение.
Как бы ни совершенствовалось лечение, главное — как можно раньше захватить «предрак» и рак. А диспансеризация, как мы уже отмечали, как раз и позволяет это сделать.
Сам онкодиспансер раз в квартал проводит День открытых дверей. Очередной такой день – 16 февраля. Прийти может любой человек. Однако надо понимать, что Дни открытых дверей нацелены прежде всего на визуальную локализацию онкозаболеваний.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.