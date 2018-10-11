Сберечь зелёное достояние. Исполнение закона об особо охраняемых природных территориях — на контроле природоохранной прокуратуры Удмуртии **2017 год в России был объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Он по...

15 сентября в Ижевске пройдет акция «Чистый берег» **В рамках Всемирного дня чистоты 15 сентября с 10-00 до 14-30 будет проводиться субботник по очистке...

Экологический арт-объект установлен у Ижевского вокзала **На площади у Ижевского железнодорожного вокзала открыт специальный экологический арт-объект. Он пре...