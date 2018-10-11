Как рассказала координатор проекта, одна из авторов сборника Мария Малороссиянова, «Зелёный паровоз» инициировал раздельный сбор отходов в Ижевске в 2014 году. До весны 2018 года в городе было установлено более тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов, 80 процентов жителей имели доступ к ним в шаговой доступности. Принимаемые фракции: бумага, стекло, жесть, алюминий, пластик ПЭТ, тара из—под бытовой химии, термоусадочная плёнка. В настоящее время система раздельного сбора в городе реформируется, новые контейнеры для вторсырья устанавливает региональный оператор.
Ежемесячно в городе проводятся акции по сбору вторсырья «Разделяйка», на которых принимаются макулатура, стекло, ПЭТ, алюминиевые банки, старая бытовая техника, одежда. В акциях регулярно принимают участие около тысячи жителей города и ежегодно собирается почти 500 кубометров вторсырья.
В планах движения «Зелёный паровоз» и регионального оператора по обращению с отходами — создание многопрофильных пунктов приёма вторсырья в каждом районе города, а в долгосрочной перспективе – внедрение трёхконтейнерной системы сбора отходов во дворах.
— Несмотря на то, что в настоящее время в России захоранивается около 90 процентов бытовых отходов, в Ижевске был выбран путь прогрессивного обращения с отходами и бережного отношения к ресурсам. До недавнего времени в городе была достигнута высокая доступность инфраструктуры раздельного сбора отходов для населения. Надеемся, что с приходом регионального оператора инфраструктура будет восстановлена, — отмечает Мария Малороссиянова.
Среди других муниципальных образований, опыт которых представлен в сборнике «Как превратить мусор в пользу?», — города Владимир, Новокузнецк Кемеровской области, Пермь, Саранск, Челябинск, города Кыштым и Озёрск Челябинской области, город Мытищи Московской области, пос. Лисий Нос под Санкт—Петербургом.
Напомним, в Удмуртии сегодня работают заводы по переработке стекла (завод «Свет» в городе Можга и завод «Факел» в Игринском районе), предприятия по переработке макулатуры, ПЭТ—бутылок (из них производят упаковочную ленту, тротуарную плитку, черепицу, защитные экраны, поилки для скота), плёнки. Также в республике работает завод «Удмуртвторресурс» по утилизации ламп и ртутьсодержащих отходов.
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