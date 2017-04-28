Все самые новые туристические маршруты нашего региона будут представлены на VIII Спецвыставке "Туризм. Спорт. Отдых", которая откроется завтра, 28 апреля в Ижевске.
15 районов Удмуртии будут презентовать уникальные маршруты. Граховский район пригласит «В гости к Бабе-Яге», а Сюмсинский район – «В гости к Тэлькузе». Кез обещает «путешествие в страну чудес», Увинский район зовет туристов на «Землю серебряных родников и вековых сосен». Полностью познакомиться с программой можно здесь.
Множество разных и интересных предложений особено актуальны в преддверии отпускного сезона. Организаторы Турзавода считают, что пришла пора открыть прелести родного края. Узнать о них жители Удмуртии и гости смогут, придя на фестиваль-выставку "Туризм. Спорт. Отдых".
Кроме того, о своих преимуществах расскажут представители мест размещения и отдыха, туроператоры, сотрудники музеев, гастрономических заведений, сувенирных мастерских, творческих сообществ и спортивных объединений.
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Фото: vk.com
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