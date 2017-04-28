Главная » Районы Удмуртии презентуют на Турзаводе туристические маршруты

Районы Удмуртии презентуют на Турзаводе туристические маршруты

27 апреля
0
Xitdvzsy2mg Районы Удмуртии презентуют на Турзаводе туристические маршруты

Все самые новые туристические маршруты нашего региона будут представлены на VIII Спецвыставке "Туризм. Спорт. Отдых", которая откроется завтра, 28 апреля в Ижевске.

15 районов Удмуртии будут презентовать уникальные маршруты. Граховский район пригласит «В гости к Бабе-Яге», а Сюмсинский район – «В гости к Тэлькузе». Кез обещает «путешествие в страну чудес», Увинский район зовет туристов на «Землю серебряных родников и вековых сосен». Полностью познакомиться с программой можно здесь.

Множество разных и интересных предложений особено актуальны в преддверии отпускного сезона. Организаторы Турзавода считают, что пришла пора открыть прелести родного края. Узнать о них жители Удмуртии и гости смогут, придя на фестиваль-выставку "Туризм. Спорт. Отдых".

Кроме того, о своих преимуществах расскажут представители мест размещения и отдыха, туроператоры, сотрудники музеев, гастрономических заведений, сувенирных мастерских, творческих сообществ и спортивных объединений.

На правах рекламы

Фото: vk.com

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо