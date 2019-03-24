Традиции проведения конкурсов профессионального мастерства уже 13-й год. Профсоревнования способствуют внедрению новых технологий, распространению передового опыта работы, а также соблюдению правил безопасного труда.
В конкурсе принимают участие представители основных рабочих специальностей – операторы по добыче нефти и газа, машинисты насосной станции, лаборанты химанализа, операторы обезвоживающей и обессоливающей установки и товарные, и инженерно-технических – геологи и технологи.
В этом году соревнования открыли лаборанты испытательной (химико-аналитической) лаборатории № 1 Мишкинского месторождения. Конкурсанты продемонстрировали практические навыки работы, определяя массовую долю воды в нефти. Заведующаялабораторией Елена Колесник отметила: «Конкурсы профмастерства – это не только повышение компетенций, но и возможность карьерного роста». Будучи лаборантом, она сама неоднократно участвовала в профессиональных соревнованиях и заняла третье место в финале конкурса «Лучший по профессии» нефтяной компании «Роснефть».
В отборочном этапе приняли участие более 100 человек, борьбу в следующем локальном этапе продолжат 49 работников. Каждую специальность, помимо практики, ожидает теоретическое тестирование на знание промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, а также правил оказания первой доврачебной помощи.
В конце июля лучшие из них представят крупнейшее нефтедобывающее предприятие Удмуртии в финале конкурса в Уфе, где встретятся все дочерние предприятия ПАО «НК «Роснефть».
За 12 лет участия «Удмуртнефть» завоевала в финале 22 награды, из них пять золотых.
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