Студенты из Удмуртии борются за звание самых умных в округе **22 марта 2019 года в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете имени Н...

К «Тотальному диктанту-2019» жители Удмуртии смогут подготовиться в онлайн-школе **До «Тотального диктанта» остался месяц: в 2019 году жители российских регионов, в том числе и Удмур...

Система поддержки талантов: основные векторы определены **О работе по поддержке талантливой молодежи рассказали ключевые спикеры совещания во время брифинга....