В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике была установлена причастность 21-летней жительницы Ижевска к незаконному обороту наркотиков. В ходе обыска, проведённого по месту жительства подозреваемой, полицейские обнаружили более 70 граммов наркотических средств синтетического происхождения. Свёртки с опасными веществами девушка, воспитывающая 4-летнего ребёнка, хранила в тайнике в полу, который закрывала детскими игрушками.
В настоящее время информация направлена в подразделения по делам несовершеннолетних. По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.