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Расследование. «Синтетика» под игрушками

25 августа
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21-летняя жительница Ижевска подозревается в незаконном хранении наркотиков.

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике была установлена причастность 21-летней жительницы Ижевска к незаконному обороту наркотиков. В ходе обыска, проведённого по месту жительства подозреваемой, полицейские обнаружили более 70 граммов наркотических средств синтетического происхождения. Свёртки с опасными веществами девушка, воспитывающая 4-летнего ребёнка, хранила в тайнике в полу, который закрывала детскими игрушками.

В настоящее время информация направлена в подразделения по делам несовершеннолетних. По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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