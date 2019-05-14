В Ижевске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» идет ремонт улицы Ленина в Ижевске. В частности дорожники устанавливают бордюры, отгораживающие трамвайные пути от проезжей части.
Как рассказал на своей странице в соцсети ВКонтакте глава города Олег Бекмеметьев, несмотря на вопросы, которые возникли у автолюбителей, бордюры всё же будут установлены. Кроме того, техсовет должен решить, можно ли обустроить остановочную площадку на перекрестке с улицей Коммунаров, разворот на улице Ленина и расширить дорогу перед перекрестком с улицей Удмуртской.
Также решается вопрос об установке знаков, которые запретят стоянку вдоль Ленина на участке от Пушкинской до Удмуртской в час пик.
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