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Расширение дороги и обустройство остановки: планы на ремонт улицы Ленина в Ижевске

13 мая
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Также решается вопрос о запрете стоянки на участке от Пушкинской до Удмуртской в час пик.

%d0%b1%d0%b5%d0%ba Расширение дороги и обустройство остановки: планы на ремонт улицы Ленина в Ижевске

В Ижевске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» идет ремонт улицы Ленина в Ижевске. В частности дорожники устанавливают бордюры, отгораживающие трамвайные пути от проезжей части.

Как рассказал на своей странице в соцсети ВКонтакте глава города Олег Бекмеметьев, несмотря на вопросы, которые возникли у автолюбителей, бордюры всё же будут установлены. Кроме того, техсовет должен решить, можно ли обустроить остановочную площадку на перекрестке с улицей Коммунаров, разворот на улице Ленина и расширить дорогу перед перекрестком с улицей Удмуртской.

Также решается вопрос об установке знаков, которые запретят стоянку вдоль Ленина на участке от Пушкинской до Удмуртской в час пик.

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