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Расходы на нацпроекты в Удмуртии увеличатся больше чем на миллиард рублей.

17 февраля
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Соответствующий законопроект о корректировке основного финансового документа на 2019 год одобрен на очередном заседании регионального кабинета министров и в порядке законодательной инициативы внесён в Государственный Совет Удмуртской Республики.

Screenshot 1 Расходы на нацпроекты в Удмуртии увеличатся больше чем на миллиард рублей.

Важна оперативность.

Заседание регионального правительства провёл премьер—министр Ярослав Семёнов. Открывая мероприятие, он сообщил об итогах прошедшей 8 февраля видеоконференцсвязи по вопросу заключения в 2019 году соглашений о предоставлении субсидий бюджетам регионов из федеральной казны на поддержку развития культуры, спорта и туризма. Ярослав Семёнов поручил руководителям заинтересованных министерств и ведомств в оперативном порядке отработать вопросы, связанные с заключением соглашений, чтобы в указанные сроки получить средства из федерального бюджета.

Министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов представил проект документа о внесении изменений в Закон «О бюджете Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Как сообщил руководитель ведомства, законопроект предлагает увеличить расходы на нацпроекты на общую сумму 1 миллиард 336 миллионов рублей.

Корректировка основного финансового документа производится и в связи с необходимостью утверждения в составе Дорожного фонда неиспользованных в 2018 году средств — 1 миллиарда 133 миллионов рублей. Остатки средств Фонда развития моногородов в сумме 26 миллионов 258 тысяч рублей направят на реализацию инвестиционных проектов в Глазове, 100 миллионов рублей в виде дотации получит Воткинск, как победитель всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

Решить первоочередные задачи.

На сумму 1 миллиард 634 миллиона рублей увеличились расходы для оказания социальной поддержки жителям республики, обеспечения функционирования государственных учреждений и на реализацию мероприятий госпрограмм. В частности, бюджетные средства будут направлены на приобретение учебников по федеральным государственным образовательным стандартам и автобусов для сельских школ, предоставление субсидий транспортным организациям, обеспечение работ по включению телеканала «Удмуртия» в пакет спутникового вещания «Триколор—ТВ», проведение государственных, республиканских и национальных праздников.

Законопроект также учёл предложения министерств и ведомств по перераспределению бюджетных ассигнований ведомственной и функциональной классификации расходов, предусмотренные законом о бюджете на 2019 год.

Цифры.

Показатели бюджета республики на 2019 год (с учётом вносимых изменений):

72 миллиарда 869 миллионов рублей – доходы.

73 миллиарда 295 миллионов рублей – расходы.

426 миллионов рублей — дефицит.

Расходы увеличатся на реализацию.

нацпроекта «Демография» — на 813 миллионов 252 тысячи рублей.

нацпроекта «Здравоохранение» — на 188 миллионов рублей.

нацпроекта «Образование» — на 330 миллионов рублей.

нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» — на 4 миллиона рублей.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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