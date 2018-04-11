Прежде чем приступить к расчётам, энергетики провели несколько совместных совещаний с Управлением ЖКХ г. Ижевска и управляющими компаниями. Согласовали методику начислений по тем домам, где нет показаний общедомовых приборов учёта за несколько месяцев. Как только появились первые данные результаты расчёта корректировки, они были опубликованы на сайте компании и периодически обновляются. Эти же данные передавались и в управляющие компании, и в контролирующие органы. Цель – посмотреть загодя на результаты расчёта, найти несоответствия жилых и нежилых площадей или объёмов потреблённого тепла и своевременно внести исправления.
В Управлении ЖКХ Ижевска отнеслись с пониманием к такому подходу, предоставили площадку для встреч, оповестили управляющие компании о возможности обсуждения предварительных итогов корректировки. И надо сказать, ответственные управляющие компании приходили и в офис энергосбыта, и на встречи в Управление ЖКХ.
Подробности
Чего ждать в квитанциях, как они будут выглядеть, что делать, если суммы корректировки не соответствуют ожиданиям жителей – с этими вопросами редакция обратилась к руководителю отдела продаж тепловой энергии Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Алексею Кольцову.
Алексей Александрович в своих ответах отметил следующие важные моменты:
– Корректировку проводит не только наша компания, это делают все поставщики тепла. Жителям домов, где управляющие компании заключили договоры на поставку тепла и сами производят расчёты, такую корректировку сделают управляющие компании. Энергосбыт проводит корректировку по 1243 домам в Ижевске и по 56 домам в Сарапуле.
– Как всегда, суммы будут и в «плюс», и в «минус». Это зависит от того, в каком состоянии дом, как жители и управляющая компания внедряют энергосберегающие технологии. На самом деле, управляющей компании достаточно провести небольшие по объёму работы, чтобы снизить потребление тепла всему дому. К примеру, установить дополнительные двери в подъезды, систему погодного регулирования или более вдумчиво отнестись к регулировке элеваторного узла в системе отопления дома.
– Особенно внимательно к корректировке стоит отнестись тем жителям, которые переходили на прямые расчёты в течение 2017 года или, наоборот, – на расчёты через управляющие компании,. Жителям этих домов корректировки придут и от энергосбыта, и от управляющей компании. И если, к примеру, в платёжке от нас указана корректировка в «минус», а от УК в «плюс», или наоборот, то это не означает, что одни добрые, а другие злые. Это означает лишь то, что в период проведения корректировки потребление тепла было больше или меньше. Если период корректировки пришёлся на первую половину 2017 года и в это время дом был на прямых расчётах, а потом перешёл к управляющей компании, то естественно, что в платёжке от нас будет доначисление платы, так как отопительный сезон в первой половине 2017 г. был почти до середины мая, т.е. 4,5 месяца, а начало 2017 года было холодным. А вот в платёжке от УК с большой вероятностью будет «возврат», т.к. осенью отопительный сезон начался фактически с середины сентября 2017 года, т.е. длился 3,5 месяца и холодных дней было немного. Фактическое потребление тепла было меньше, чем запланировано по нормативу, поэтому и корректировка в «минус».
– Результаты корректировки будут опубликованы в счёте–квитанции за март, в строке «Отопление***, Гкал». Сноска с тремя звёздочками означает, что в этой строке указаны данные корректировки платы за отопление, которая сделана в соответствии с п.3(2) «Правил предоставления коммунальных услуг», утверждённых постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. В платёжке будет и стандартная строка «Отопление, Гкал», она публикуется каждый месяц, в ней указано текущее потребление тепла. Перерасчёт по этой строке делается из–за изменения среднемесячного объёма за период январь–февраль 2018 г. Это значит, что за январь и февраль был сделан расчёт по среднемесячным данным 2017 года, а в марте уже по нормативу 2018 года, в основе которого данные фактического потребления за прошлый год.
Наша компания готова дать рассрочку оплаты потребленных ресурсов. Подход, как всегда, будет индивидуальный. При этом мы ещё раз напоминаем жителям, что уменьшить расходы на тепло вполне реально. Как минимум, надо требовать с управляющей компании проведения работ по энергосбережению, обслуживанию и регулировке системы отопления. Если при этом перейти на оплату отопления по факту, то контроль за потреблением тепла будет еще более эффективным.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.