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Ранжир для муниципалитета. В Правительстве Удмуртии представили новую систему оценки эффективности муниципалитетов.

23 марта
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Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин на аппаратном совещании у Главы региона сообщил, что у ныне действующей в системы оценки есть недостатки.

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– Сегодня система рейтинга муниципальных образований состоит из четырёх объектов оценки, – уточнил первый вице–премьер, – она проводится один раз в год, и у нас нет возможности проводить оперативный мониторинг и выявлять кризисные ситуации.

Александр Свинин уточнил: о том, что то или иное муниципальное образование не достигает результатов, а, как следствие, и республика в целом, становится известно лишь в первом квартале следующего года. К недостаткам старой системы относятся также отсутствие учёта федеральных показателей, показателей, касающихся исполнительской дисциплины и работы с обращениями граждан.

Новая же система оценки глав муниципальных образований и муниципалитетов представляет собой двухуровневую систему оценки, учитывающую стратегический и оперативный контуры управления.

– Стратегический контур исследуется для формирования интегральной системы, оценивающей эффективность деятельности органов местного самоуправления в достижении стратегических целей развития республики, – пояснил Александр Свинин. – Он будет рассчитываться по четырём индексам. Первый из них – абсолютно новый. Это комплексный индекс социально–экономического развития муниципальных образований, он имеет значительный удельный вес (55 процентов). Этот индекс будет включать 60 показателей по 13 направлениям развития муниципалитетов. Во всех направлениях присутствуют показатели национальных проектов.

Кроме комплексного индекса социально–экономического развития муниципальных образований в стратегический контур входят: индекс оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления (удельный вес индекса 15 процентов); индекс оценки качества управления муниципальными финансами (15 процентов); индекс оценки деятельности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала (15 процентов).

Результатом стратегической оценки станет формирование рейтинга эффективности социально–экономического развития муниципальных образований Удмуртской Республики, в соответствии с которым будет осуществляться денежное поощрение в форме грантов. Второй контур двухуровневой системы оценки муниципальных образований – оперативный. Этот вид мониторинга будет проводиться ежеквартально для выявления кризисных ситуаций и принятия своевременных управленческих решений, а строиться будет на основе 36 показателей по 10 направлениям. Предполагается ранжирование муниципалитетов по трём зонам: риска, стабильности и роста.

– Мы предлагаем стратегический контур внедрить с 2020 года, – сказал Александр Свинин в завершение доклада. – Первый раз ранжировать муниципалитеты по итогам 2019 года, а оперативный контур внедрить со II полугодия 2019 года. Эта система оценки отвечает стратегическим документам Российской Федерации и является уникальной моделью: ни в одном субъекте нет системы, позволяющей оценивать показатели в динамике.

Фото Э. Карипова

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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