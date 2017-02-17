ИЭМЗ «Купол» поздравляет Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова с 65...

Накануне 65-летия вуза, входящего в международную образовательную элиту, его ректор Борис Якимович оп...

Чтобы посостязаться в практике проведения сварочных работ, в Глазов приехали учащиеся средних професс...