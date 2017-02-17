Успешное развитие каждого региона в России сегодня в значительной степени зависит от стратегии инновационного развития. В Удмуртии подобная стратегия успешно реализуется, и одним из полноправных участников этого процесса является Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова, который в эти дни отмечает 65 лет со дня основания.
О достижениях и перспективах ИжГТУ мы беседуем с проректором по научной и инновационной деятельности Раилем ГАЛИАХМЕТОВЫМ.
– Раиль Ахсанович, в последнее время много говорят о создании опорного вуза в республике. Какие перспективы ИжГТУ в этом направлении?
– Действительно, сегодня перед нашим университетом стоит задача закрепления статуса как опорного вуза республики в соответствии с требованиями приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций». Важнейшая роль в реализации этой задачи отводится созданному в ИжГТУ Инжиниринговому центру «Специальные технологии обработки поверхности с заданными свойствами». В октябре 2014 года университет стал одним из победителей конкурса на предоставление государственной поддержки пилотных проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки РФ. Проект вуза по созданию инжиниринговой компании по направлению «Специальные технологии формирования поверхности с заданными свойствами» попал в число 9 проектов, признанных победителями. Среди стратегических партнеров центра Госкорпорация «Ростех» и «Росатом». Объем инвестиций для реализации проекта на 2,5 года составит 129,1 миллиона рублей. Из них 100 миллионов - субсидия Минобрнауки РФ и 29,1 миллиона - собственные средства.
– В нашей стране много внимания уделяется повышению престижа рабочих профессий, устранению профориентационного перекоса, когда выпускники школ поголовно стремились в юристы и экономисты, а не в инженеры. В этой связи много говорят о важности создания базовых кафедр при вузах. ИжГТУ, насколько я знаю, имеет хороший опыт в этом направлении.
– Для вузов главная роль базовой кафедры заключается в совершенствовании учебного процесса, включении в него лучших практик ведущих компаний, а в конечном счете – в том, чтобы образование соответствовало потребностям экономики и общества. Бизнес и научные организации тоже в них заинтересованы: благодаря работе базовых кафедр они получают выпускников вузов с теми компетенциями, которые им сейчас нужны. Чем теснее сотрудничество, тем выше отдача.
Одной из первых, организованных в ИжГТУ, стала базовая кафедра на базе завода «Аксион-холдинг». Было открыто 10 различных направлений. Запланированные новшества на начальном этапе ориентированы на студентов 4-го, 5-го и 6-го курсов.
При Концерне «Калашников» открыта базовая кафедра «Системы сооружения», где обучаются студенты старших курсов профильных специальностей машиностроительного факультета. Успешно прошедшим основные курсы студентам предлагается трудоустройство в Концерне «Калашников».
Первые занятия прошли в Конструкторско-технологическом центре концерна уже в феврале 2014 года. Читают лекции и проводят практические занятия ведущие специалисты концерна. Все учебные курсы формируются исходя из практических требований к знаниям и навыкам конструкторов-оружейников. Студентов обучают основам безопасного обращения с оружием, методикам проведения испытаний, 3D-моделированию, разработке конструкторской документации и другим востребованным в практической деятельности дисциплинам.
С появлением базовой кафедры значительно повышается качество подготовки студентов, и по окончании вуза на предприятия приходят уже готовые специалисты, знакомые со всеми тонкостями будущей работы.
– ИжГТУ имеет филиалы в других городах, как там налажена связь науки и производства?
– В Воткинском филиале ИжГТУ базовая кафедра открылась на Воткинском машиностроительном заводе. В 1958 году этот филиал и создавался как образовательная площадка для подготовки профессиональных кадров среднего и высшего звена этого завода. Без малого за 60 лет филиал подготовил более 8,5 тысячи специалистов с высшим образованием в области технологии машиностроения, ракетостроения, строительства, экономики и программирования, многие из которых работают или работали на АО «Воткинский завод». И сегодня большую часть бюджетных мест, выделенных Министерством образования и науки РФ, занимают студенты целевого приема, обучающиеся по программам, подготовленным с учетом заводских потребностей.
Кафедра, созданная на базе 110-го отдела АО «Воткинский завод», – это крупный учебный центр, в котором собран комплекс самого современного промышленного и контрольно-измерительного оборудования. Здесь под руководством преподавателей филиала ИжГТУ и ведущих специалистов завода будет осуществляться подготовка специалистов, владеющих современными методиками комплексной автоматизации машиностроительных производств.
На базовой кафедре Воткинского филиала ИжГТУ также смогут повышать свою квалификацию операторы станков с программным управлением, специалисты технических отделов и цехов машиностроительного завода. В результате переговоров с руководителями структурных подразделений завода были определены приоритетные направления подготовки специалистов, по которым преподаватели Воткинского филиала ИжГТУ подготовили восемь основных и дополнительных образовательных программ в области машиностроения и информационных технологий для студентов и работников завода.
С этими программами филиал ИжГТУ принял участие во Всероссийском конкурсе поддержки программ развития системы подготовки кадров для предприятий ОПК. Все заявленные образовательные программы признаны перспективными, благодаря чему филиалу был выделен существенный грант. Государственная финансовая поддержка за победу в конкурсе позволит обеспечить повышение квалификации и самим преподавателям Воткинского филиала ИжГТУ.
– Раиль Ахсанович, ИжГТУ - вуз многопрофильный, вы готовите специалистов, востребованных, пожалуй, во всех компетенциях реального сектора экономики. Будут ли создаваться базовые кафедры для предприятий и организаций не промышленной сферы?
– Не только будут, но и уже создаются! В 2013 году на такой эксперимент решилось Удмуртское отделение Сбербанка и открыло именную аудиторию профильной кафедры на базе инженерно-экономического факультета. Кафедра ежегодно готовит 10 специалистов для Сбербанка. Студенты получают знания о современных банковских технологиях и проходят стажировку в банке.
Дополнительно к основному образованию старшекурсники могут посещать образовательные модули в учебном центре Сбербанка. В течение года студентам базовой кафедры выплачивается дополнительная стипендия. Лучшие выпускники могут рассчитывать на предложение о трудоустройстве.
МНЕНИЯ
Проректор по учебной работе ИжГТУ Владимир ХВОРЕНКОВ:
– Сегодня работодатели уделяют пристальное внимание подготовке кадров. Мы рады, что Сбербанк заинтересован в целенаправленном обучении студентов тем компетенциям, которые необходимы для дальнейшего трудоустройства в банк.
Управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Сергей КОНОВАЛОВ:
– На нашей базовой кафедре молодые люди получают ключевые практические навыки, которые позволят им успешно начать трудовую деятельность. Сбербанк, в свою очередь, заинтересован в молодых перспективных специалистах, которые будут полностью готовы к решению актуальных бизнес-задач. Формирование сильной команды – одна из приоритетных задач банка. Студенты последних курсов, обучающиеся на инженерно-экономическом факультете ИжГТУ, в начале учебного года теперь могут заполнить анкеты и направить их в управление по работе с персоналом Удмуртского отделения Сбербанка, после чего заключается договор и они становятся слушателями базовой кафедры.
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
Целью создания ИЦ «ИжСпецТех» стала необходимость коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок вуза, а также распространение инновационных разработок и технологий вузов Удмуртии в регионе и Российской Федерации. В этом заинтересовано и руководство республики.
В Приволжском федеральном округе подобных центров всего три, и один из них в ИжГТУ. Задачи центра заключаются в повышении конкурентоспособности продукции предприятий ОПК региона на внутреннем и мировом рынках; импортозамещение при производстве сложных технических изделий; привлечение научного потенциала вузов региона к решению задач в интересах предприятий и организаций реального сектора экономики; формирование новых компетенций персонала при создании и внедрении технических инноваций.
Беседовала Вера БАЖЕНОВА
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