Комплекс оборудования для ретрансляции сотовых сигналов «RADIUS», поддерживающие стандарты 4G (LTE) и 3G (UMTS), представили на прошлой неделе журналистам республиканских СМИ. Эта новая уникальная разработка инженеров Ижевского радиозавода была создана в сотрудничестве c компанией «МегаФон». Новый ретранслятор поможет мобильным операторам обеспечить связью и высокоскоростным интернетом малочисленные и труднодоступные населённые пункты, железные и автомобильные дороги. Комплекс не имеет прямых аналогов в мире. Оборудованием уже заинтересовались зарубежные операторы связи.
Измерительная лаборатория телекоммуникационного оборудования«RADIUS», где побывали журналисты, была создана на территории предприятия специально для этого проекта. Оснастить ее оборудованием помог оператор сотовой связи ПАО «МегаФон». Именно здесь сегодня проходит испытания и тестирование новый прибор.
Как рассказал директор по развитию бизнеса АО «ИРЗ» Сергей Невьянцев, старт проекту был дан ещё в 2015 году. Производимый Ижевским радиозаводом комплекс оборудования «RADIUS» представляет собой распределённую систему устройств, обеспечивающих создание сотового покрытия различных стандартов связи (LTE, 3G, GSM) и его распространение по прилегающим территориям. Реализуемое комплексом покрытие в несколько раз превышает территорию, покрываемую одной традиционной базовой станцией, а по экономическим показателям дешевле покрытия той же территории несколькими базовыми станциями.
— Мы освоили выпуск ретранслятора, работающего в 2G стандарте, на выходе — оборудование, поддерживающее 3G и 4G. Провести тестирование комплекса «RADIUS», его настройку и подготовку к работе нам помогли специалисты «МегаФона». Совместно мы организовали две опытные зоны в Малопургинском и Сарапульском районах республики. Шесть месяцев тестовой эксплуатации в лаборатории ИРЗ и на опытных зонах подтвердили готовность оборудования к коммерческому использованию, стабильность и качество его работы. При этом результаты опытной эксплуатации показывают, что капитальные затраты оператора на строительство инфраструктуры могут быть сокращены более чем вдвое, а операционные затраты (преимущественно на электроэнергию) — практически в пять раз по сравнению с традиционными базовыми станциями, — подчеркнул Сергей Невьянцев.
Для того, чтобы конструкторы ИРЗ могли испытывать производимую технику и корректировать её параметры работы на своих рабочих местах, специалисты «МегаФона» установили вблизи предприятия базовую станцию. «Радио» — так назвали новый объект связи. Он позволяет не только эффективно тестировать комплекс «RADIUS», а также обеспечил качественной связью и Интернетом работников ИРЗ и жителей соседних улиц: Базисной, Кооперативной, Удмуртской. Связисты оснастили базовую станцию источником бесперебойного питания, чтобы даже при отключении электричества обеспечить стабильную передачу данных и связь.
— Ижевский радиозавод славится своей продукцией и на земле, и в космосе. Теперь один из лидеров приборостроения летает в Интернете на космических скоростях «МегаФона» и тестирует свои разработки в нашей сети, — отметил руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Удмуртии Александр Костылев.
При этом он подчеркнул, что надёжность и доступность качественных услуг связи в сельской местности и труднодоступных населённых пунктах — одна из ключевых задач в рамках программы цифровизации Удмуртской Республики. Инфраструктура доступа в Интернет решает большую и важную задачу, влияет на все отрасли экономики и качественно меняет жизнь людей. Решение «RADIUS» Ижевского радиозавода поможет операторам в создании экономически эффективного покрытия труднодоступных территорий поселений, вдоль автомобильных и железных дорог.
— Одним из приоритетных направлений компании «МегаФон» является закрытие «белых пятен» и строительство базовых станций в малых населённых пунктах, — сказал Александр Костылев. — В декабре 2017 года мы с Правительством Удмуртии подписали соглашение о сотрудничестве, инвестициях. Результатом этого соглашения стал реализованный проект по строительству 14 базовых станций в малых населённых пунктах с населением от 250 до 500 жителей в девяти районах республики. Но даже строительство таких базовых станций, учитывая особенность рельефа, не решает полностью проблемы. И здесь нам на помощь приходит оборудование Ижевского радиозавода, которое позволяет давать не только голосовую связь, но и доставлять 3G и 4G.
Решение, предложенное ижевскими инженерами, актуально не только для населения, но и для бизнеса. Комплекс «RADIUS» поддерживает технологию NB—IoT (NarrowBand Internet of Things, технологию «интернета вещей»), благодаря которой можно передавать в режиме онлайн информацию с десятков тысяч устройств, датчиков. — С помощью интернета вещей «МегаФона» в республике уже охраняют объекты, отслеживают локации общественного городского транспорта, управляют работой лифтов, осуществляют передачу информации в кардиографах машин скорой помощи, — подчеркнул Александр Костылев.
Сейчас «Мегафон» совместно с Ижевским радиозаводом ведёт переговоры с «Российскими железными дорогами» на реализацию подобного оборудования на инфраструктуре сотового оператора. Предложения о поставке новых комплексов Radius также сделаны крупным российским компаниям нефтегазовой отрасли, с которыми сотрудничает «Мегафон». Новым оборудованием также заинтересовались операторы связи, в том числе и зарубежные.
— Объекты нефтедобывающих, энергетических компаний зачастую находятся в глухом лесу и труднодоступной местности, где строительство базовых станций и нерентабельно, и технически невозможно. Современное производство требует цифровизации производственного процесса и безопасности сотрудников, возможности вызвать скорую или спасателей. Актуально это и на железной дороге. Комплекс Radius позволяет увеличить протяжённость зоны связи одной станции в 4—6 раз. Его мощности могут использовать одновременно два оператора сотовой связи. Это делает этот прибор очень перспективным. Разработкой уже заинтересовались зарубежные операторы связи, — резюмировал Александр Костылев.
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