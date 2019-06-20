Проект перепрофилирования бывшего завода по уничтожению химического оружия в Камбарке в комплекс по переработке отходов I-II классов опасности планируют представить на общественные обсуждения уже в следующем году, а запустить новое производство в 2023-м. Участие в этом федеральном проекте позволит создать около 300 новых рабочих мест. Об этом заявил на выездном заседании рабочей группы при Общественной палате Удмуртии первый заместитель генерального директора ФГУП «РосРАО» Максим Корольков.
Всего в России таким образом решено перезапустить четыре объекта, использовавшихся для уничтожения химического оружия. Это предусмотрено федеральным проектом «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в рамках национального проекта «Экология». Заказчиком при перепрофилировании производств выступает госкорпорация «Росатом», непосредственно строительством будет заниматься ФГУП «РосРАО».
Как пояснил Максим Корольков, в настоящее время объект УХО находится в федеральной собственности Минпромторга России, но постепенно имущественный комплекс завода будет передаваться ФГУП «РосРАО». Проектная мощность нового производства составит 50 тыс. тонн отходов в год. Предельная стоимость нового объекта составит 5,117 млрд рублей. Средства будут направлены на реконструкцию и строительство производственных зданий, сооружений, инфраструктуры и благоустройство территории. Проектирование нового производства начнётся уже в этом году.
– Речь не идёт о строительстве нового завода по обезвреживанию отходов. Производство уже существует, и решило свою задачу по уничтожению страшного химического оружия. Предприятие продолжает работать, ликвидирует последствия деятельности, зачищает свою территорию, по сути, обезвреживает отходы I и II класса опасности. На предприятии создана уникальная инфраструктура, обеспечивающая безопасность персонала, населения, проживающего в зоне защитных мероприятий, окружающей среды. Вся работа объекта УХО была максимально открытой, и вы могли убедиться в эффективности этих систем, которую мы сохраним и будем наращивать, – подчеркнул Максим Корольков.
Рассказывая об отходах, которые предполагается перерабатывать на предприятии, представитель «РосРАО» отметил, что к ним относится всё, что нас окружает. Это отработанные аккумуляторы, источники тока, ртутные лампы, трансформаторы, отработанные масла, удобрения с истекшим сроком годности и прочее. Сегодня всё это свозится на полигоны твёрдых бытовых отходов или оседает в лесах и оврагах и прочих, непредусмотренных для обезвреживания таких отходов, местах, что создаёт серьёзную экологическую угрозу.
– К 2020 году в стране будет создана Единая государственная информационная система учёта и контроля всех отходов I и II классов опасности. Карта с нанесёнными на ней местами хранилищ и адресами производств будет размещена на специальном интернет-портале, который планируется соединить с сайтом госуслуг. Каждый, интересующийся этой темой, сможет проследить за перемещением отходов от свалок и хранилищ к местам их захоронения или утилизации. Транспорт, перевозящий опасные грузы, оснастят приборами системы ГЛОНАСС. За ним будут следить специальные контролёры, в компетенции которых будет прописана возможность блокировать движение автомобиля при отклонении от заданного маршрута. То есть будет смоделирована оптимальная федеральная схема с просчитанной логистикой, определены конечные предприятия, куда будут направлены отходы для обезвреживания и переработки. Чтобы предприятия и организации, образующие такие отходы, не сбывали их абы кому, а отдавали государственной структуре, гарантирующей должную обработку и утилизацию. Чтобы отдельные компоненты отходов были максимально возвращены в хозяйственный оборот, необходимо высокотехнологичное производство, – подчеркнул Максим Корольков.
При создании нового производства компания будет ориентироваться на апробированные технологии как отечественные, так и зарубежные.
– Опыт обращения с опасными отходами сегодня есть во многих европейских странах. Подобные установки имеются и в России. Они небольшие, а потребность в них высокая, и с каждым годом она будет нарастать, – сказал представитель ФГУП «РосРАО».
При этом он отметил, что производство в Камбарке будут создавать с учётом самых жёстких требований безопасности, гарантированно исключается попадание химических веществ в окружающую среду даже на уровне допустимых значений. Для контроля будут задействованы уже существующие на объекте химико-аналитические лаборатории мониторинга окружающей среды, технологические лаборатории и лаборатории контроля безопасности производства. Немаловажно и то, что в Камбарке есть высококвалифицированные кадры, которые умеют работать с веществами, способными при небрежном отношении нанести ущерб окружающей среде.
– Наша задача – не только решить экологические задачи Российской Федерации, но и сохранить имеющуюся здесь уникальную инфраструктуру, а также обеспечить трудоустройство квалифицированного персонала, – сказал Максим Корольков.
Что касается возможности переработки в Камбарке радиоактивных отходов, то представитель ФГУП «РосРАО» категорично заявил, что этого не будет.
— Здесь организуют обязательный контроль всех партий отходов, поступающих на объект. Более того, по практике реализации проектов на других предприятиях, эта информация будет вывешиваться в онлайн режиме. Если будет выявлена партия отходов с повышенным фоном, то она будет идти по другому пути, тому, который установлен для других вещей. Свозиться сюда радиоактивные отходы не будут», – резюмировал он.
От первого лица:
Заместитель председателя комиссии по экологии, ЖКХ и развитию территорий Общественной палаты Удмуртской Республики Сергей Пермяков:
– Общественная палата создана для того, чтобы обеспечить взаимодействие между гражданами и властью. Это площадка, где должны обсуждаться все острые вопросы, которые возникают в обществе. Поэтому именно Общественная палата выступила инициатором организации встречи представителей ФГУП «РосРАО» с жителями Камбарки, чтобы они из первых рук получили ответы на свои вопросы. Впоследствии мы будем держать строительство нового производства на контроле. В законодательстве есть такое понятие как общественная экологическая экспертиза, когда общественники участвуют во всех этапах проведения экологической экспертизы проекта. Мы будем способствовать, чтобы общественность была максимально вовлечена как в процесс подготовки проектной документации, так и дальнейшего переоснащения производства, чтобы не было никаких секретов и недомолвок. Для этого мы создадим рабочую группу, куда войдут все заинтересованные лица. Когда проект перепрофилирования завода будет готов, он обязательно будет представлен на общественные слушания, в которых смогут принять участие не только жители города и района, но и все желающие.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды УР Денис Удалов:
– На территории республики уже есть предприятия, которые занимаются утилизацией и переработкой отходов I-II классов опасности. Негативного воздействия на здоровье человека, на окружающую среду от них мы не ощущаем, потому что эти предприятия используют безопасные технологии, прошедшие экологическую экспертизу. Но до сих пор системного подхода к утилизации опасных отходов в России не было. В рамках майских указов Президент России Владимир Путин поставил задачу навести в этом вопросе порядок. Был подготовлен федеральный проект по созданию инфраструктуры для обращения с отходами I-II классов опасности в рамках национального проекта «Экология». То есть перепрофилирование объекта УХО «Камбарка» будет проводиться под государственным контролем. Контролировать процессы на объекте и вокруг него будут семь различных организаций, среди которых как федеральные надзорные органы – Росприроднадзор, Росгидромет, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство, неправительственная общественная организация «Российский зелёный крест», так и региональные ведомства и общественные объединения. Прежде чем утвердят окончательные решения по запуску нового производства, будет предпринят весь комплекс жёстких мер по обеспечению безопасности объекта. И процесс этот будет максимально открытым.
Министр промышленности и торговли УР Виктор Лашкарёв:
– Заказчиком при перепрофилировании производств выступает госкорпорация «Росатом». Это очень серьёзный партнёр, который имеет огромный опыт работы с опасными производствами, использует на своих предприятиях технологии мирового уровня. Это корпорация знаний, на которую можно положиться.
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