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Радио «Звезда» вещает в Ижевске на частоте 98,5 FM.

23 апреля
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В эфире радиостанции можно услышать информационно-познавательные и исторические программы, аудиокниги, музыку 70-90-x годов, регулярные выпуски новостей. Программная концепция радиостанции отвечает интересам мужчин в возрасте 35+. Именно для этой аудитории представлен огромный спектр самых разнообразных познавательных программ, например, программа «На всякий случай».

Logos kupol 1 Радио «Звезда» вещает в Ижевске на частоте 98,5 FM.

Очень полезная и нужная информация на все случаи жизни. Могут ли автолюбителя оштрафовать за то, что он зимой ездят на летней резине? Где Вас могут оштрафовать за курение? Что делать, если не оплачивают больничный?

Слушайте ежедневные выпуски программы «На всякий случай». Эта передача о том, что нужно знать на всякий случай…

Отметим, что многие из программ на радио Звезда стали лауреатами различных конкурсов СМИ. Среди этих программ – «Теперь буду знать!», «Слова особого назначения», «Полевая кухня» и многие другие. А вечером и ночью на радио «Звезда» – самые интересные книги: исторические очерки, путешествия, русская и мировая классика». Более подробно о всех программах и рубриках можно узнать на сайте radiozvezda.ru.

Партнёр запуска Ижевский электромеханический завод «КУПОЛ»

Ижевский электромеханический завод «Купол» – одно из ведущих предприятий отечественного оборонного комплекса, производитель зенитных ракетных комплексов «Тор-М2». На протяжении многих лет завод демонстрирует стабильное развитие, качественное и своевременное выполнение государственного заказа. Военная техника, произведенная на предприятии, надежно охраняет рубежи нашего Отечества и мирное небо не одного десятка других государств. Надежность и эффективность ЗРК подтверждена многочисленными успешными испытаниями.

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