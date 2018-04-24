Об этом объявил и.о. начальника КУ УР «Управтодор» Денис Рябов, курирующий реализацию проекта в регио...

Пока это единственное в России детское медицинское учреждение, которое стало участником федерального ...

Смотр-конкурс - ежегодный и проводится уже в 12-й раз. Проходит он в три этапа: отборочный, локальный...