Уже сейчас на покрытии заметны множественные трещины. Экстренно собравшаяся на объекте комиссия, в которую вошли представители СБиДХ г. Ижевска, генерального подрядчика, Миндортранса УР, независимого инженерного сопровождения приняла решение работы немедленно остановить. В настоящий момент рассматривается вопрос о проведении демонтажа уложенного асфальта и повторной укладке выравнивающего слоя за счет средств подрядчика.
В региональном Миндортрансе подчеркивают, что ситуация находится под контролем: работы, выполненные с нарушением технологии приниматься и оплачиваться не будут.
Напомним, ремонт проспекта Калашникова проводятся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». На участке протяженностью 1,6 км запланирована укладка выравнивающего и верхнего слоев покрытия.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.