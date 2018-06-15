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Работы по укладке асфальта на проспекте Калашникова в Ижевске приостановлены

14 июня
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По информации Службы благоустройства и дорожного хозяйства Администрации г. Ижевска, устройство выравнивающего слоя покрытия начато подрядчиком ООО "Радонеж" самовольно без согласования с Заказчиком. Асфальтовая смесь укладывается на неподготовленное основание, на влажную поверхность, в грязь.

Img 20180614 wa0008 Работы по укладке асфальта на проспекте Калашникова в Ижевске приостановлены

Уже сейчас на покрытии заметны множественные трещины. Экстренно собравшаяся на объекте комиссия, в которую вошли представители СБиДХ г. Ижевска, генерального подрядчика, Миндортранса УР, независимого инженерного сопровождения приняла решение работы немедленно остановить. В настоящий момент рассматривается вопрос о проведении демонтажа уложенного асфальта и повторной укладке выравнивающего слоя за счет средств подрядчика.

В региональном Миндортрансе подчеркивают, что ситуация находится под контролем: работы, выполненные с нарушением технологии приниматься и оплачиваться не будут.

Напомним, ремонт проспекта Калашникова проводятся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». На участке протяженностью 1,6 км запланирована укладка выравнивающего и верхнего слоев покрытия.

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