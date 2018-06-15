Энергетики МРСК Центра и Приволжья в Удмуртской Республике переведены в режим повышенной готовности В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Удмуртской Республики (гроза, порывы вет...

Удмуртэнерго предупреждает: несогласованные работы в охранных зонах ЛЭП незаконны и смертельно опасны! С началом летнего сезона возобновляются строительные и ремонтные работы, а также работы на частных зе...

Энергетики филиала «Удмуртэнерго» переведены в режим повышенной готовности В связи с прохождением по территории Удмуртской Республики грозового фронта, сопровождающегося сильны...