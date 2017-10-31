Главная » Общество » Работы по благоустройству дворов будут оплачивать после устранения дефектов

Работы по благоустройству дворов будут оплачивать после устранения дефектов

30 октября
0

Предварительные итоги выполнения проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год подвели на аппаратном совещании

Img 9329 Работы по благоустройству дворов будут оплачивать после устранения дефектов

Работы по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Удмуртии выполнили на 98 процентов. Об этом и.о. министра энергетики и ЖКХ республики Иван Маринин доложил на аппаратном совещании при главе региона.

Полностью завершены работы в 286 дворах и благоустройство девяти общественных пространств. Тревогу вызывает только городской сквер в Камбарке, отстающий от графика реконструкции.

А также – дефекты выполнения работ, прежде всего, асфальтового покрытия, выявленные представителями Общероссийского народного фронта в ходе их рейдов по благоустроенным в рамках программы дворам.

И.о. министра признал, что претензии частично являются объективными – и порекомендовал собственникам, старшим по домам более тщательно отнестись к приёмке объектов, не оплачивая подрядчику работы до полного выполнения обязательств.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, отметив всю важность общественного контроля, обратил внимание на необходимость переформатировать эту работу. «Если мы хотим действительно менять облик наших улиц, дворов и общественных пространств, то надо менять эту позицию – предотвращать ошибки в процессе, не дожидаясь отрицательного результата. Вести диалог, а не выставлять оценки. Проект важнейший, федеральный. И дело даже не в федеральном финансировании, а в том, что он даёт нам возможность реально улучшать жизнь граждан – в больших городах и малых населённых пунктах. Не пользоваться ей или потратить силы на критику вместо конструктивной работы – вот что может оказаться самой большой ошибкой, которую мы не можем себе позволить», - подчеркнул глава УР.

Он также обратил внимание на важность соблюдения сроков предусмотренных приоритетным проектом работ, но, говоря об общественном пространстве в Каракулино, подчеркнул, что регион не позволит принимать объекты только «на бумаге».

В целом выполнение приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в Удмуртии Глава региона признал успешным. Он добавил, что Удмуртия продолжит участие в проекте в 2018 году. Уже поступили заявки на благоустройство таких объектов как парк Кирова и центральная площадь в Ижевске, набережная в Воткинске, Горсад в Глазове, сквер Флора Васильева в Яру, центральная площадь и набережная в Камбарке, центральная площадь в Киясово, детская спортивная площадка в д. Чура Глазовского района, созданная по предложению и по проекту молодых семей.

Фото: onf.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

В Глазове завершение программы по переселению из аварийного жилья находится под угрозой срыва
30 октября
Глава Удмуртии раскритиковал исполнительскую дисциплину чиновников ...
Представитель Удмуртии выдвинут на Госпремию по благотворительности
30 октября
Выставка документов "1917 год в Удмуртии" открылась в резиденции главы республики
30 октября
Сегодня с экспозицией ознакомился Александр Бречалов...
Пятьсот ижевских водителей участвуют в акции по безопасности детей на дорогах
30 октября

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо