Работы по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Удмуртии выполнили на 98 процентов. Об этом и.о. министра энергетики и ЖКХ республики Иван Маринин доложил на аппаратном совещании при главе региона.
Полностью завершены работы в 286 дворах и благоустройство девяти общественных пространств. Тревогу вызывает только городской сквер в Камбарке, отстающий от графика реконструкции.
А также – дефекты выполнения работ, прежде всего, асфальтового покрытия, выявленные представителями Общероссийского народного фронта в ходе их рейдов по благоустроенным в рамках программы дворам.
И.о. министра признал, что претензии частично являются объективными – и порекомендовал собственникам, старшим по домам более тщательно отнестись к приёмке объектов, не оплачивая подрядчику работы до полного выполнения обязательств.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, отметив всю важность общественного контроля, обратил внимание на необходимость переформатировать эту работу. «Если мы хотим действительно менять облик наших улиц, дворов и общественных пространств, то надо менять эту позицию – предотвращать ошибки в процессе, не дожидаясь отрицательного результата. Вести диалог, а не выставлять оценки. Проект важнейший, федеральный. И дело даже не в федеральном финансировании, а в том, что он даёт нам возможность реально улучшать жизнь граждан – в больших городах и малых населённых пунктах. Не пользоваться ей или потратить силы на критику вместо конструктивной работы – вот что может оказаться самой большой ошибкой, которую мы не можем себе позволить», - подчеркнул глава УР.
Он также обратил внимание на важность соблюдения сроков предусмотренных приоритетным проектом работ, но, говоря об общественном пространстве в Каракулино, подчеркнул, что регион не позволит принимать объекты только «на бумаге».
В целом выполнение приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в Удмуртии Глава региона признал успешным. Он добавил, что Удмуртия продолжит участие в проекте в 2018 году. Уже поступили заявки на благоустройство таких объектов как парк Кирова и центральная площадь в Ижевске, набережная в Воткинске, Горсад в Глазове, сквер Флора Васильева в Яру, центральная площадь и набережная в Камбарке, центральная площадь в Киясово, детская спортивная площадка в д. Чура Глазовского района, созданная по предложению и по проекту молодых семей.
Фото: onf.ru
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