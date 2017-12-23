‒ Владимир Петрович, за что отвечает первый заместитель Председателя Госсовета Удмуртской Республики?
‒ Первый заместитель Председателя Госсовета республики отвечает в отсутствие председателя за работу Госсовета в целом, президиума и аппарата. Решаю широкий круг вопросов. В первую очередь, это законотворческая работа. Несомненно, организационная работа: проведение самых масштабных мероприятий ‒ сессий, президиумов. Также в моей компетенции ‒ межпарламентское сотрудничество, работа с партиями, общественными организациями. Кроме этого, я еще курирую комиссию по общественной безопасности, регламенту и организации работы Государственного Совета, комиссию по бюджету, налогам и финансам и комиссию по государственному строительству и местному самоуправлению.
‒ То есть работы у вас меньше не стало?
‒ Меньше работы точно не стало. Приходится взаимодействовать и с депутатами Госсовета, и с аппаратом, и с общественностью.
Начиная с 27 ноября по 3 декабря в честь дня рождения партии «Единая Россия» мы организовали неделю приема граждан. Встречи с населением прошли в избирательных округах. Вы знаете, что избирательный округ увеличился: если раньше в него входило два района, то сегодня ‒ три. Количество избирателей выросло до 39 тысяч. Поэтому работы в округе много. Единый день приема был организован также в Ижевске 12 декабря, в честь Дня Конституции. Работа с населением, нашими избирателями ‒ главная задача для любого депутата.
‒ Вы всегда поддерживали селян. Какие инициативы по поддержке жителей районов будут у Госсовета в этом созыве?
‒ В Удмуртии уже многое сделано для сельских жителей. Но работу по их поддержке, безусловно, необходимо продолжать. Важная, на мой взгляд, задача сегодня ‒ закрепление молодых кадров на селе. И не только тех, кто трудится в сельскохозяйственной отрасли, но тех, кто работает в социальной сфере. Мы добились хороших результатов по производству молока, мяса зерна и овощей. Поэтому считаю, что сегодня важно не просто строить фермы, покупать скот и технику, сегодня необходимо создавать условия для достойной жизни людей.
Не секрет, что селу нужны молодые учителя и фельдшеры. Для того, чтобы выпускники вузов и техникумов возвращались в родные деревни, необходимо создавать для них условия ‒ строить новые школы, детские сады и ФАПы. У сельских детей, как и городских, должна быть возможность получать дополнительное образование, посещать кружки по интересам. Для этого необходимо улучшать материально‒техническую базу школ и детских садов.
‒ Владимир Петрович, с какими вопросами к вам чаще всего обращаются люди в единые дни приема?
‒ Вопросы бывают самые разные. Кому‒ то нужно помочь устроить ребенка в детский сад. Кто‒то просит помочь организовать поездку на лечение в другой регион. Потому что в нашей республике пока могут оказывать не все виды медицинских услуг. Обращаются люди и с просьбами посодействовать в улучшении жилищных условий, покупке дров. На один прием может прийти и восемь, и пятнадцать человек. Каждого нужно выслушать, постараться помочь. Ведь к депутату люди идут в надежде, что получат помощь.
‒ Шестой созыв депутатского корпуса уже сработался? Есть какие‒то общие дела, инициативы?
‒ В шестом созыве 50 процентов депутатов, которые работали еще в пятом и других созывах. Поэтому многие работу Госсовета знают хорошо, они понимали, с каким кругом задач и вопросов им придется столкнуться. Те, кто до этого не сталкивался с парламентской работой, постепенно осваиваются и приступают к депутатской деятельности.
Особенно обновился Президиум Госсовета. Мы привыкаем друг другу и вместе продолжаем те добрые традиции, которые есть у Государственного Совета.
‒ Привыкание проходит легко?
‒ Взаимопонимание есть. Все люди грамотные, толковые. Они прошли горнило выборов, все четко понимают, какие вопросы им необходимо решать. Сейчас проходит большая работа по мониторингу законодательных актов, принятых на федеральном уровне. Ведется работа над регламентом Государственного Совета. Решение о том, что он будет меняться, мы приняли еще в прошлом созыве.
‒ В конце года принято подводить итоги. Что самое важное, на ваш взгляд, было для Удмуртии, для парламента?
‒ Год был непростой. Он запомнился, прежде всего, благодаря приезду в нашу республику Президента России Владимира Владимировича Путина. Тем, что он побывал на ведущих предприятиях Удмуртии ‒ Концерне «Калашников» и электромеханическом заводе «Купол». Такое внимание со стороны лидера нашей станы еще раз подтверждает, что наша республика является оборонным щитом государства.
Нельзя не отметить и приезд в Удмуртию Патриарха Кирилла. Это значимое событие для всех православных республики. Ведь он провел службы и встретился с прихожанами не только в Ижевске, но и в других епархиях. Это дань уважения к нашим верующим. Безусловно, важным политическим событием стали выборы Главы Удмуртской Республики и депутатов Государственного Совета. Мне как руководителю регионального отделения партии «Единая Россия» приятно, что она одержала победу на этих выборах, и наш кандидат Александр Владимирович Бречалов с хорошим результатом, более 78 процентов, выиграл у оппонентов и стал Главой республики. Наши кандидаты‒одномандатники тоже выиграли в своих округах. В итоге 50 депутатов Госсовета ‒ это депутаты от «Единой России».
В целом, несмотря на сложности, хорошо сработала наша промышленность. Прекрасные результаты показывают Ижевский автозавод, Ижевский мотозавод «Аксион‒холдинг», ИЭМЗ «Купол», нефтяные компании Белкамнефть и Удмуртнефть. Хочется отметить и Воткинский завод, и Чепецкий механический завод.
Слов благодарности заслуживают и наши селяне. Несмотря на сложные погодные условия, они заготовили в достаточном количестве корма, а по производству молока среди сельхозпредприятий России занимают третье место. Вчера (14 декабря. – Прим. ред.), во время большой пресс‒конференции Президент России, отвечая на один из вопросов, сказал, что сельское хозяйство Российской Федерации впервые собрало 130 миллионов тонн зерна. Это рекордный показатель. В этом, я считаю, есть частица труда наших селян.
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