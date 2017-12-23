В интересах регионов. Законодатели России обсудили перспективы межбюджетных отношений В минувший понедельник в Москве прошло заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федер...

Готовится внеочередная сессия Постановление о созыве внеочередной сессии Государственного Совета было принято 19 декабря на заседан...

Открытый диалог. Иностранные журналисты встретились с Главой Удмуртии Вопрос-ответ На встрече с Главой Удмуртии иностранные журналисты прежде всего интересовались ...