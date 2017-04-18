Сегодня, 17 апреля, после аппаратного совещания исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов пообщался с журналистами региона. В том числе речь шла и о вопросах дорожного строительства, которые руководитель республики пообещал взять на свой личный контроль.
«У нас много вопросов к дорожному хозяйству. Я много езжу, специально останавливаюсь, смотрю. Есть проблемы, но они решаемы. В ближайшее время мы переформатируем работу отрасли», - сказал Александр Бречалов.
На вопрос журналистов, каким образом в этой сфере планируется взаимодействовать с общественниками, исполняющий обязанности Главы УР ещё раз подтвердил своё намерение быть максимально открытым для сотрудничества.
«Единственная просьба – быть объективными. Потому что пока 50 процентов от всех поступающих ко мне обращений – это те, на которые действительно надо реагировать, а остальная половина – эмоции. Например, на перспективу вопроса смотрю: пять лет назад было никак. Год назад дорога и тротуары неплохо ремонтировались, а эмоции людей ещё пятилетней давности, что всё так ужасно и так плохо. Поэтому меньше эмоций – больше конструктива», - подчеркнул Александр Бречалов.
Он также добавил, что на основе взаимодействия с представителями общественности уже сформирована «карта проблемных мест», куда обязательно будут выезжать специалисты и разбираться на местах.
Отметим, что утром на аппаратном совещании врио Главы Удмуртии уже затронул тему работы дорожной отрасли: «Я успел за несколько дней разобраться в теме дорожных переходов (так называемые зебры). Я проезжаю, смотрю – разметки нет. Мне говорят: за зиму и весну смывает всё. Ну, наверное, такие климатические условия. Связался с дорожниками Москвы и других регионов. Есть у меня сомнения, что это действительно так, и в этом виноваты только климатические условия. Поэтому и главам наших муниципальных образований и министерству транспорта и дорожного хозяйства поясняю, что у нас предстоит с вами большая работа: выяснить, чем сыпем, чем красим? Каждый год рисовать зебру?! Что-то мне подсказывает, что денег мы туда тратим очень прилично. Поэтому этот вопрос надо подготовить к следующему нашему аппаратному совещанию. Сейчас я провожу силами общественников проверки. В течение этого месяца мы проведём ряд совещаний, и сразу вас ориентирую, что через месяц готовьтесь доложить: что мы предпримем, чтобы у нас пешеходные переходы были по весне в надлежащем состоянии, чтобы мы каждый год заново разметку не наносили».
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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