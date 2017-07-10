Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Удмуртской Республике заключено между правительством Удмуртии, республиканскими объединениями работодателей и Федерацией профсоюзов Удмуртской Республики.
Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников, работающих в Удмуртской Республике, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, передает пресс-служба Министерства труда и миграционной политики Удмуртии. С 1 июля 2017 года минимальная месячная заработная плата работника, работающего на территории Удмуртской Республики и состоящего в трудовых отношениях с работодателем должна быть не ниже 7800 рублей (с учетом районного коэффициента 8970 рублей).
Работодателям, осуществляющим деятельность в Удмуртской Республике и не участвовавшим в заключении Соглашения, предлагается присоединиться к нему.
В сообщении Минтруда отмечается, что случае, если работодатели в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения о присоединении к Соглашению не представят в Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики (426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 73, тел.: (3412) 510-343, факс: (3412) 511-449, e-mail: mt-ur@mail.ru) мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то Cоглашение считается распространенным на этих работодателей и подлежит обязательному исполнению ими.
К мотивированному письменному отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, и предложения по срокам повышения минимальной заработной платы работников до размера, предусмотренного Соглашением.
Фото: Pozdravimov.ru
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