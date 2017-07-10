Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования ...

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