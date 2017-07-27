Бережно хранить накопленный опыт, передавать навыки и знания, поддерживать институт наставничества – для ОАО «Удмуртнефть» это не просто слова, а основа устойчивого и стабильного развития предприятия. У истоков этих традиций стоят те, для кого «Удмуртнефть» стала вторым домом, – представители многочисленных трудовых династий.
Род победителей
Семья Близоруковых в городе Воткинске многим известна и пользуется заслуженным авторитетом. Отец семейства Владимир Григорьевич рассказывает:
– Мы – продолжатели династии Близоруковых, возникшей еще на машиностроительном заводе. Здесь трудились мой отец Григорий Григорьевич, его братья и сестры. Отец был Почетным гражданином Воткинска, дважды депутатом Верховного Совета СССР, фронтовиком, воевал с 22 июня 1941-го по 1946-й. Будучи танкистом, принимал участие во всех крупных сражениях – в Сталинграде, на Курской дуге, в битве за Москву.
В нефтяной семье
Поменять область деятельности Владимира Григорьевича заставила сама жизнь. В 1990 году, когда работы на заводе не стало, он сменил профессию слесаря-оружейника на нефтяника. И не прогадал.
– Самоорганизация и привычка четко соблюдать режим пригодились на новой работе, – вспоминает он. – Начиная трудиться в «Удмуртнефти» оператором по добыче нефти и газа, я познал всю специфику нефтяного дела с азов. Быстро освоиться помог доброжелательный коллектив. До сих пор с благодарностью вспоминаю бывшего начальника цеха Сергея Шебалкова, мастеров Юрия Широких и Сергея Никитина.
Более 20 лет отдал Владимир Григорьевич профессии нефтяника. При его непосредственном участии велось освоение новых скважин, в частности на Черепановском участке Мишкинского месторождения. За свой труд он награжден благодарностями и Почетной грамотой предприятия, имеет звание «Почетный нефтяник ОАО «Удмуртнефть».
Пример для подражания
Владимир Григорьевич признается, что всегда воспитывал сыновей на собственном примере. Ответственность, исполнительность и следование всем правилам техники безопасности – основные столпы рабочего процесса, по его мнению. Следуя заветам отца, в 2007 году в «Удмуртнефть» пришел старший сын Вадим, технолог цеха по добыче нефти и газа № 6.
– В 17 лет проходил здесь производственную практику. Красил качалки. Привлекла специфика работы, впечатляющие по протяженности нефтепроводы, огромные резервуары. Увидел в этой работе настоящую романтику, – вспоминает он.
Сегодня от Вадима Владимировича зависит безотказная работа подземного оборудования Мишкинского месторождения, в его ведении проведение опытно-промышленных испытаний, организация и контроль выполнений мероприятий антикоррозионной защиты глубинно-насосного оборудования.
Младший сын Виталий уже семь лет трудится в ЦДНГ № 6 оператором по добыче нефти и газа. Он не раз занимал призовые места в конкурсах профмастерства. Коллектив знает его как позитивного и отзывчивого человека, спортсмена-легкоатлета, участника общественной жизни предприятия. До нефтянки он успел поработать водителем, пчеловодом, оценщиком стоимости недвижимости, но все же решил пойти по стопам отца.
У семейного очага
Вторая половина семьи Близоруковых Елена Александровна – настоящая хранительница семейного очага. Она всегда поддерживает мужа и сыновей, старается быть с ними рядом, будь это домашние хлопоты или отдых. Елена Александровна увлекается реставрацией мебели, а еще отдает все свое сердце подрастающему поколению Близоруковых – внукам Диме и Грише, а также внучке Алине. С дошкольного возраста сыновья не понаслышке знают, что такое походы, охота и рыбалка. Мать семейства умеет вкусно приготовить лесные трофеи - зайца, утку или сома весом в 10 кг.
Привычка трудиться не оставляет Владимира Григорьевича и на досуге. На своем загородном участке он уже несколько лет держит пчел, оборудовал небольшой прудик с карасями.
– Выполняя любое дело, никогда не надо спешить, – говорит он. – От каждого из нас многое зависит. Работа на совесть – залог стабильности в жизни.
Наиболее многочисленные династии ОАО «Удмуртнефть»:
Сырчины-Перевощиковы – общий стаж более 245 лет,
Красновы – 230 лет,
Ильинские – более 200 лет,
Кузоватовы – 196 лет и другие.
Гузель МАКСИМОВА
На фото: Чтить семейные ценности - это про Близоруковых. Виталий, Владимир Григорьевич и Вадим (слева направо). (Пресс-служба ОАО «Удмуртнефть»)
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