Малый и средний бизнес
В Сарапуле зарегистрировано 3140 субъектов малого и среднего предпринимательства. Среднесписочная численность работников – более 10,6 тыс. человек. Рост к показателям 2016 года – 102,2%. Всего в 2017 году различные виды поддержки получили 53 малых и средних предприятий в объёме более 33,8 млн. рублей. При этом было создано 76 новых и сохранено 610 рабочих мест.
В 2017 году в городе начал работу Центр городского развития – площадка для общения власти и бизнеса.
Муниципальные программы
В городе действует 12 муниципальных программ. На их реализацию в 2017 году было направлено 2 118,5 млн. рублей за счёт всех источников финансирования. Сарапул успешно завершил региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья. Расселено 55 семей из восьми многоквартирных домов, новые квартиры получили 160 человек. Три молодые семьи в прошлом году смогли улучшить жилищные условия, получив социальные выплаты на сумму более 2 млн. 400 тыс. рублей по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».
Сарапул активно включился в реализацию нового приоритетного проекта «Комфортная городская среда». В прошлом году в его рамках отремонтировали 41 дворовую территорию и благоустроили участок набережной от ул. Горького до ул. Первомайской.
В городе обновляется улично – дорожная сеть. В 2017 году отремонтировано 24 дорожных объекта площадью почти 40,3 тыс. кв. м (6,8 км) на сумму 36,8 млн. рублей. Ещё 3,2 млн. было направлено на «ямочный» ремонт. Кроме того, город приобрёл три единицы спецтранспорта на сумму 10,5 млн. рублей для уборки улиц.
Коммунальный комплекс
В городе продолжается газификация: в 2017 году было введено в эксплуатацию несколько газопроводов общей протяжённостью 2,3 км. Обновляются объекты ЖКХ. Завершён капитальный ремонт напорного водопровода на ул. Лесной, выполнены работы по реконструкции КНС, строительству самотечного и напорного канализационного коллектора в п. Строительный.
Социальная сфера
В прошлом году Сарапул одним из первых в республике подготовил и принял все образовательные учреждения к работе в новом учебном году. В городе выполняется ключевое положение «майских указов» Президента РФ: все дети от 3 до 7 лет обеспечены путёвками в детсады. В 2017 году открыто дополнительно 210 мест в детских садах.
Строятся социальные объекты: завершён 2 – й этап реконструкции стадиона «Энергия», продолжается строительство многофункционального спортивного центра в мкр – не Элеконд, выполнены подготовительные работы по строительству автомобильной дороги на ул. Калинина – от ул. Мельникова до границы спортивного центра.
Всего на обновление объектов инфраструктуры в прошлом году было направлено 22,373 млн. рублей за счёт средств Инвестиционного фонда УР и местного бюджета. В рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Сарапул получил четыре автомобиля скорой медицинской помощи, была модернизирована зона регистрации и ожидания приёма в поликлинике БУЗ УР «Сарапульская городская больница», принято решение о приобретении за счёт средств городского бюджета двух служебных однокомнатных квартир для детских врачей – стоматологов.
Инвестиции
Важнейшим условием позитивного развития экономики и социальной сферы города является активная инвестиционная деятельность. В прошлом году инвестиции в основной капитал достигли 2,1 млрд. рублей. Рост – более 30% от уровня 2016 года.
В Сарапуле успешно реализуется инвестпроект «Камский берег». В 2017 году на создание объектов туристской инфраструктуры из бюджетных и внебюджетных источников направлено более 375 млн. рублей. Туристический поток увеличился более чем на 20% и достиг 37 тыс. человек.
Перспективы
К статусу территории опережающего социально – экономического развития город на Каме шёл несколько лет. В администрации не скрывают – дело сдвинулось, когда к работе подключилась новая команда Удмуртии. Теперь Сарапул – зона бизнес – притяжения. Годовой объём выпуска продукции в городе к 2027 году составит 22 млрд. рублей, проекты ТОР принесут плюсом порядка 4 млрд. рублей инвестиций и порядка 2,5 тыс. рабочих мест.
Сейчас у Сарапула есть 17 потенциальных инвесторов – резидентов, 12 из которых включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов Удмуртии. Они находятся в разной степени готовности, но самым первым реализуемым проектом стало создание предприятия по выпуску изделий из композитов ООО «КомАР».
Статус моногорода также поможет Сарапулу в реализации инвестпроектов. Инвесторы при создании новых производственных площадок смогут получить поддержу Фонда развития моногородов на строительство объектов инфраструктуры. В декабре прошлого года заключено соглашение с Фондом на софинансирование расходов для реализации инвестпроекта «Реконструкция Сарапульского мясокомбината ООО «Восточный» (1 – й этап)». Запустить новое производство планируют в 2019 году.
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