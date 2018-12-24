«Артновация» – это конкурс проектов по благоустройству городских территорий. Участники представили свои инновационные решения, направленные на повышение качества жизни населения. Среди финалистов – студентки Ижевского монтажного техникума. Анна Полудницына и Регина Фаттахова представили работу «Линия жизни» в номинации «Создавай» – проект по благоустройству двора в селе Пугачево и по увековечению памяти молодого пожарного Тимура Миниахметова, погибшего при тушении пожара во время взрывов снарядов.
– Функциональная среда предполагает деление на зоны: современная детская площадка, зона родительского контроля, прогулочная аллея, комплексная спортивная площадка, крытая беседка для собраний, велосипедная парковка, парковка для автомобилей и зона сушки белья, закрываемая на ключ», – рассказали девушки.
Оценивали работы представители Министерства строительства и жилищно-комунального хозяйства России, Центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя России, Института «Стрелка», Московского архитектурного института, Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, федеральные эксперты в области урбанистки, архитектуры и молодёжной политики.
– Нужно отметить, что соревновались наши студентки с выпускниками и магистрами ведущих архитектурных вузов страны из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и других городов. Члены жюри отметили графику работы и оригинальность подачи», – сказала преподаватель дисциплин профессионального цикла специальности «Архитектура» Монтажного техникума Дарья Бегишева.
Также в финал вышли архитекторы из Ижевска Анастасия Наумова и Наталья Корепанова, которые разработали проект «Благоустройство в ЖК «Самоцветы Востока» и защитили его так же в номинации «Создавай».
Кроме защиты работ, для участников была подготовлена обучающая программа и организована экскурсия по городу. Конкурсанты познакомились с кафедрой и мастерской Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета и встретились с Анной Гельфанд, автором учебников по архитектуре общественных зданий.
– Конкурс был впечатляющим. Хоть мы и не стали победителями, но получили бесценный опыт. Мы ощущали себя «зелеными ростками архитектуры» среди состоявшихся «деревьев знаний и профессионализма», к вершинам которых нужно тянуться и стремиться, – отметила Анна Полудницына.
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