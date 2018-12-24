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**7 декабря в Удмуртском государственном университете прошёл очный этап II Всероссийского правового (...

**28 ноября Удмуртию посетил Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном ок...

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