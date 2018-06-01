Сегодня особый акцент сделан на коллективное самоуправление. Марат Равилевич рассказал, что многие до сих пор (например, Кировская область и Татарстан) удивляются, как удаётся простимулировать жителей, чтобы они входили в советы домов и ещё собирали вознаграждение для председателей.
«Когда мы рассказываем про то, как у нас проходят собрания у собственников домов, как проводятся очные и заочные голосования, - то многих это удивляет. Совету домов, как отдельному институту гражданского общества в Удмуртии, в 2019 году исполнится 10 лет. Если вернёмся назад, вспомним, что в 2009 году мы выступили инициаторами создания коллективного самоуправления. В 2011 году мы убедили в этом депутатов Госдумы - тогда советы домов появились в Жилищном кодексе РФ как отдельная структура. А в 2015 году мы отстояли ту позицию, что общественный институт жилищных активистов должен быть ещё и оплаченный. Это всё заработало. Эту модель переняла вся страна»,- рассказал Марат Исмагилов.
Руководитель Госжилинспекции УР также отметил, что раньше активность проявляли больше люди пенсионного возраста, теперь же произошло обновление «кадров». В работу советов домов с инициативами подключаются молодые люди. Вознаграждение от такой общественной деятельности варьируется от 1 тыс. до 20 тыс. рублей (в зависимости от размера площади дома).
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