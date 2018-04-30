Экономика
Более 168 млрд. – объём налоговых поступлений из бюджетов всех уровней, это на 19,9% больше, чем в 2016 году.
Более 533 млрд. рублей – объём отгруженных промышленных товаров, это соответствует росту в 101% по сравнению с 2016 годом.
Более 135 млрд. рублей объём отгруженных промышленных товаров за первый квартал 2018 года.
На 5,8% ожидается рост промышленного производства в 2018 году, до 566 с небольшим млрд. рублей.
До 26% выросла доля продукции гражданского или двойного назначения на предприятиях оборонной промышленного комплекса. Это на 4% больше, чем было в 2016 году.
Работа с институтами развития – точка роста в работе экономического блока:
Фонд развития промышленности:
В 2016 году привлечено льготных кредитов на сумму 62 млн. рублей;
В 2017 году – 135 млн.;
За три месяца 2018 года – 323 млн. рублей.
К концу 2018 года планируется привлечь 1 млрд. рублей на реализацию проектов предприятий УР.
Корпорация малого и среднего предпринимательства:
2016 год – 88 млн. рублей.
2017 – 183 млн.
В 2018 году подано заявок на 1 млрд. 30 млн. рублей.
Российский экспортный центр.
В 2017 году Удмуртия вошла в число 10 регионов по внедрению экспортного стандарта. Республиканский экспортный центр занял 2–е место в рейтинге региональных экспортных центров России.
Фонд развития моногородов
В 2017 году была одобрена первая заявка в Фонде развития моногородов от города Сарапула. Он получил статус территории опережающего социально–экономического развития (ТОСЭР).
В 2018 году одобрена заявка от города Воткинска, подана заявка на статус ТОСЭР от города Глазова.
Основные проекты экономического блока Правительства УР в 2017 стали:
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Туризм
Системная работа по продвижению республики на внешних рынках, реализация проекта «Удмуртия – территория спорта» привела к существенному увеличению количества туристов, посещающих республику.
Изменилось соотношение направлений туристических услуг.
На 70% в 2017 году увеличилась доля событийного туризма по сравнению с 2016 годом.
На 92% увеличилось количество событийных мероприятий, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня.
Сельское хозяйство
В Удмуртии более 30% населения проживает в сельской местности. Село – это гордость республики и точка роста.
2 млрд. 237 млн. рублей было направлено на поддержку АПК УР в 2017 году:
– 1 млрд. 55 млн. из федерального бюджета;
– 1 млрд. 182 млн. из бюджета УР.
1 млрд. 420 млн. рублей – финансирование по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий»:
– 604 млн. рублей из федерального бюджета;
– 816 млн. рублей из бюджета УР.
Более 1 млрд. 200 млн. выделено на строительство сельских дорог:
– более 500 млн. из федерального бюджета;
– 700 млн. из бюджета УР.
Более 756 тысяч тонн молока произведено в хозяйствах всех категорий в 2017 году.
3–е место занимает Удмуртия по надоям среди регионов РФ.
12 тысяч 700 ското–мест введено в 2017 году в рамках дорожной карты по достижению валового годового производства 1 млн. тонн молока.
порядка 10 тысяч ското–мест будет введено в 2018 году.
703 тысячи тонн составил валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2017 году. Это выше аналогичных показателей 2016 года на 30%.
Строительство и ЖКХ
2017 год стал первым годом беспрецедентного по масштабам и значимости для России и Удмуртии проекта «Формирование комфортной городской среды».
273 млн. рублей получила УР на его реализацию.
431 млн. рублей – общая сумма средств, направленных на проект.
293 двора, 9 общественных пространств и 1 парк благоустроили в рамках программы ФКГС.
280 млн. рублей поступили из федерального бюджета на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в 2018 году.
65 млн. из республиканского.
Более 420 млн. рублей было привлечено в 2017 году из федерального бюджета на ранее не запланированные объекты капитального строительства.
270 млн. рублей в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» на строительство школы на 825 мест по переулку Прасовский в Ижевске.
150 млн. рублей было привлечено на завершение строительства Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Ижевске.
Более 300 млн. рублей было привлечено из резервного фонда Президента РФ. За счет этих средств будет достроена поликлиника в Ленинском районе Ижевска и завершена реконструкция физико–математического лицея в Глазове.
В 2018 году за счёт дополнительно привлечённых средств будет достроен детский сад по улице Баранова в Ижевске, школы в селе Совхозный Завьяловского района, селе Алнаши и будет начато строительство школы на улице Леваневского в Ижевске.
658 тысяч кв. метров жилья было ведено в эксплуатацию в 2017 году.
659 тысяч кв. будет введено в 2018 году.
Позитивные сдвиги произошли в решении проблем обманутых дольщиков.
136 дольщиков восстановлены в правах.
В 2019 году руководство УР рассчитывает полностью решить эту проблему.
В 2017 году завершена реализация региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.
8590 человек расселили в УР по программе по переселению граждан из аварийного жилья. 683 многоквартирных дома общей площадью более 160 тысяч кв. м.
Однако по–прежнему остаётся актуальным вопрос качества построенного жилья. Руководство УР создало рабочую группу, которая провела обследование всех домов, построенных в рамках программы.
В 204 многоквартирных домах было выявлено 1888 замечаний. На сегодня снято с контроля только 50%.
Сейчас прорабатывается вопрос о создании в УР постоянно действующих механизмов переселения граждан из домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.
Сформирован реестр, включающий 669 аварийных домов общей площадью более 97 тысяч кв. м. В них проживает 6700 человек.
В 2017 году Удмуртия приняла участие в пилотном проекте Фонда содействия реформирования ЖКХ по замене лифтов. Было заменено 46 лифтов в 14 многоквартирных домах на сумму более 74 млн. рублей.
Дорожное хозяйство
2018 год – год дорог в Удмуртии.
Почти на 320 млн. рублей в 2018 году увеличен объём ассигнований дорожного фонда по сравнению с 2017 годом. Он составил 6 млрд. 696 млн. рублей.
1 млрд. 250 млн. рублей – финансирование приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году.
93 километра региональных и местных дорог отремонтировано.
Почти 142 млн. рублей из дорожного фонда УР были выделены городам Сарапул, Воткинск, Глазов и Можга на ремонт местных дорог. В итоге в нормативное состояние приведено почти 14 км дорог.
В 2017 году удалось добиться выделения средств от системы «Платон» на ремонт мостов. В результате выполнен ремонт 3 мостов общей протяжённостью более 530 м и первый этап реконструкции переходящего объекта в Балезинском районе на общую сумму 266 млн. рублей.
Более 838 млн. рублей в 2017 году направлено на реализацию мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
46,8 км сельских дорог введено в эксплуатацию.
14 населённых пунктов получили дороги с твёрдым покрытием
7 объектов общей протяжённость 34 км будет реконструировано в 2018 году в рамках этой программы.
605 млн. рублей будет направлено на эти цели.
Образование
19 млрд. 970 млн. рублей – сумма расходов бюджета на сферу образования в 2017 году
5% составит рост данного показателя в 2018 году
на 10% вырос размер зарплаты педагогических работников, он составил 26 276 рублей.
План на 2018 год – 28607 рублей
15 дошкольных учреждений запланировано построить в 2018 году. Это даст дополнительно 1200 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
6 зданий детских садов на 900 мест для этой категории детей планируется построить в 2019 году.
663 млн. рублей получила УР из федерального бюджета на реализацию республиканской программы по созданию новых мест в образовательных организациях УР в 2017 году. На выделенные средства построены две школы – в Можге и Ижевске.
За период 2018–2019 годы планируется построить минимум 3 школы.
3–е место в России заняла Удмуртия по количеству дипломов на сто тысяч населения на заключительном этапе Всероссийской олимпиады.
На 98% финансировалось обеспечение учебной литературой в 2017 году. 100% финансирование планируется в 2018 году.
12 автобусов было приобретено в 2017 году. Столько же будет приобретено в 2018 году.
100% детей охвачено дополнительными образовательными программами.
Здравоохранение
10 млрд. 461 млн. – сумма расходов бюджета на сферу здравоохранения в 2017 году составила.
В 2018 году планируем повысить охват населения для диспансеризации благодаря закупке новых диагностических комплексов, из резервного фонда правительства на эти цели выделено более 41 млн. рублей.
На 60 единиц обновлён в 2017 году парк автомобилей скорой помощи. 38 машин закуплено за счёт средств федерального бюджета, ещё 22 – за счёт средств республиканского бюджета.
На 2018 год из федерального бюджета выделено почти 48 млн. рублей на оказание паллиативной помощи. И более 132 млн. на обновление материально–технической базы детских поликлиник.
В 2017 году УР включена Минздравом РФ в число субъектов, где реализован федеральный проект «Бережливая поликлиника». Проект позволяет внедрить качественную медицинскую помощь, снизить время ожидания приёма врача за счёт использования внутренних ресурсов лечебных учреждений.
В 2018 году в УР будет реализован приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико–санитарную помощь».
Социальная политика
10 млрд. 791 млн. рублей сумма расходов в 2017 году
более 40 видов пособий и компенсаций выплачивается в УР, а также оказывается мер социальной поддержки. На эти цели в 2017 году использовано 5 млрд. 300 млн. рублей. На 2018 год в бюджете республики предусмотрено 6 млрд. 200 млн. рублей.
Меньше 1 процента уровень регистрируемой безработицы экономически активного населения на 1 апреля 2018 года. Это 0,2 процента меньше, чем в 2017 году.
7306 человек – численность безработных на 1 апреля 2018 года. Это на 20% ниже, чем в 2017 году.
29 тысяч рублей – размер среднемесячной заработной платы в 2017 году.
По прогнозам на 2018 год – средняя зарплата вырастет на 8,3% и составит больше 31 тысячи рублей.
Спорт
1 млрд. 157 млн. рублей в 2017 году было выделено на развитие физической культуры и спорта.
248 млн. рублей на содержание спортивных клубов и 339 млн. на капитальный ремонт.
В числе основных задач в сфере спорта в 2018 году привлечение в отрасль частных инвестиций. Прорабатывается вопрос о заключении концессионного соглашения с целью завершения строительства 50–метрового бассейна в Ижевске.
Правительство УР и компания «Белкамнефть» подписали соглашение о поддержке развития детского и юношеского хоккея.
В 2018 году в Ижевске построят скейтпарк.
Треть населения УР систематически занимаются спортом.
Культура
В 2017 году Министерство культуры и туризма продолжило реализацию проекта создание туристско–рекреационного кластера «Камский берег». Более 120 млн. рублей – объём финансирования из федерального бюджета составил. 54 млн. – из бюджета республики, 280 млн. – объем частных инвестиций.
2017 году успешно начата реализация партийного проекта «Единой России» по поддержке театров малых городов. Сарапульский и глазовский муниципальные театры получили субсидии из федерального бюджета на сумму почти 8 млн. рублей.
Проект «Местный дом культуры».
Удмуртия получила на его реализацию более 31 млн. рублей, 3,5 млн. рублей дал республиканский бюджет.
Это позволило провести текущий ремонт в 20 муниципальных домах культуры и 21 дому культуры приобретено оборудование.
Проект получит продолжение и в 2018 году. Будет выполнен текущий ремонт и обновлено оборудование муниципальных домов культуры на сумму 36 млн. 149 тыс. в 25 районах и городе Можга.
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