Главная » Общество » Работа особой важности

Работа особой важности

30 июля
0

Следственное управление берет на себя расследование наиболее тяжких преступлений

%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5 %d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Работа особой важности

Расширенное заседание Следственного управления по Удмуртии Следственного комитета России прошло накануне профессионального праздника – дня создания этого государственного института.

В работе коллегии приняли участие исполняющий обязанности Председателя Правительства Удмуртии Виктор Савельев, Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев, руководители правоохранительных органов. В этот день состоялось вручение удостоверений Следственного управления молодым, только что пришедшим на службу сотрудникам. Кстати, в строю пополнения шесть девушек и только два парня. Отличившимся сотрудникам управления были вручены награды.

Результат кропотливой работы

У Следственного управления особая роль - расследование наиболее тяжких преступлений: против жизни и здоровья людей, коррупционных, должностных, налоговых. А также преступлений в отношении детей и совершенных подростками.

– В республике продолжает снижаться преступность, - отметил в докладе руководитель Следственного управления генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин. - За полугодие зарегистрировано преступлений на 19 процентов меньше. Уменьшилось количество убийств, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. На уровне прошлого года осталось число изнасилований, но удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений по-прежнему высок. По сути, это каждое пятое преступление.

Снижению преступности, несомненно, способствует раскрываемость и своевременная изоляция преступников. На протяжении ряда лет заметно сократились подразделения МВД, ФСБ и УФСИН республики, но мы добиваемся почти стопроцентной раскрываемости убийств и изнасилований.

В 2017 году расследованы дела о 60 убийствах, 143 преступлениях против половой свободы и неприкосновенности личности. Ни одно расследование убийства и изнасилования не приостановлено из-за неустановления лица, его совершившего. Это результат кропотливой работы и хорошего взаимодействия всех правоохранительных органов.

Огромное значение, подчеркнул Владимир Никешкин, мы придаем использованию криминалистической техники и обучению сотрудников работе с ней. Это позволяет раскрывать не только вновь совершенные, но и преступления прошлых лет. В этом году нами раскрыто 50 таких преступлений, в том числе 12 убийств и 6 изнасилований. Некоторые из них числились в так называемом разряде «глухарей» почти два десятка лет. Работа по уголовным делам прошлых лет является одним из главных наших направлений.

В первом полугодии 2017 года следователями управления зарегистрировано свыше 5 500 сообщений о преступлениях.

На переднем плане борьбы

Отделы по расследованию особо важных дел, сотрудники которых занимаются наиболее сложными коррупционными экономическими преступлениями, изощренными преступлениями против жизни и здоровья людей, заслужили также высокой оценки.

Возросла оперативность расследования.

Экономическую стабильность государства нужно защищать и уголовно-правовыми методами. Усилия следственных органов должны быть направлены на выявление экономических коррупционных преступлений, возмещение нанесенного ущерба.

В результате совместной работы Следственного управления с подразделениями МВД, ФСБ, контрольными и надзорными органами в первом полугодии возбуждено 18 уголовных дел о коррупционных преступлениях и 167 - об экономических. Возмещено 60 процентов нанесенного преступными деяниями ущерба.

В этом году вместе с органами налоговой службы и МВД республики удалось существенно повысить эффективность работы по противодействию налоговым преступлениям. Возбуждением уголовного дела заканчивается рассмотрение практически каждого второго сообщения. В их числе - уклонение уплаты налога на прибыль, НДС, попытки незаконного возмещения налогов из казны. 92,7 процента средств, полученных таким путем, возвращены государству благодаря работе следователей. Это очень хороший результат, говорит руководитель ведомства. В результате грамотной и слаженной работы привлечен к уголовной ответственности руководитель «Фармаимпекса» за уклонение уплаты от налогов путем неправомерного давления бизнеса и неверных сведений налоговой декларации, причиненный ущерб составил почти 130 миллионов рублей, он возмещен в полном объеме.

Подобные преступные схемы уклонения от уплаты налогов используются и в торговой, и в аптечной сети. Необходимо пресечь это безобразие.

Уголовно-правовые меры направлены на поддержание социальной стабильности в обществе. Это касается и невыплаты заработной платы. Качественное рассмотрение дел, обеспечение законности процессуальных решений, своевременное возбуждение уголовных дел, принятие мер понуждения недобросовестных работодателей к выполнению своих обязанностей имеет большое значение.

Задача – защищать честный бизнес

Ситуацию на рынке труда в республике благополучной, к сожалению, не назовешь, отмечает Владимир Никешкин. - Задолженность по зарплате не ликвидирована. Мы с представителями государственных органов власти, инспекцией по труду и впредь будем практиковать совместные личные приемы граждан с выездами на предприятия-должники, результатом которых является последующее возбуждение уголовных дел.

Руководитель Следственного управления подчеркнул:

– Наша работа по выявлению и возбуждению уголовных дел по экономическим преступлениям никогда не имела и не должна иметь заказного характера с целью оказания давления на бизнес. Нам нужно усиливать работу по защите честного бизнеса. У нас уже есть примеры честного расследования уголовных дел о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. В этом году в суд уже направлено 2 уголовных дела.

С нарушителей закона, желающих половить рыбку в мутной воде, обогатиться за чужой счет или нажиться за счет наших граждан, спрос иной. В первом полугодии следственным управлением направлены в суд уголовные дела в отношении 77 лиц, совершивших экономические преступления. Среди них те, кто занимался незаконным бизнесом, коммерческим подкупом, совершал хищения в сфере ЖКХ, образования, медицины.

В особом приоритете должна оставаться борьба с коррупцией. Изменения в уголовном и процессуальном законодательстве в определенной мере сказались на уменьшении показателей. В первом полугодии произошло сокращение числа зарегистрированных сообщений и возбужденных уголовных дел почти на 20 процентов. Необходимо перестраивать свою работу, более тесно взаимодействовать с федеральной службой безопасности и МВД по Удмуртской Республике.

Ежегодно следственные органы привлекают к уголовной ответственности глав муниципальных образований. Среди объектов, вокруг которых в республике складываются коррупционные отношения, - земля. За получение взяток и махинаций с землей уже в этом году в суд направлены уголовные дела и осуждены главы нескольких муниципальных образований. Всего возбуждено 10 уголовных дел в отношении лиц особого правового статуса. Семь из них уже направлены в суд.

Детские интересы - в приоритете

Важный приоритет в работе Следственного управления - защита несовершеннолетних от преступлений. Основное внимание в их расследовании мы уделяем профилактике. В первом полугодии в суды направлено почти сто уголовных дел, совершенных в отношении 214 несовершеннолетних. Из них 80 детей стали жертвами сексуального насилия.

За последние пять лет почти в два раза возросло количество детских суицидов - с 75 в 2015 году до 142 в 2016-м. И в этом году их число достигло уже 96 случаев. Девять несовершеннолетних погибли. Каждое четвертое сообщение о попытках суицида связано с деятельностью Интернета.

Особенно остро стоит проблема психологического сопровождения несовершеннолетних на стадии уголовного судопроизводства, создания и дальнейшего развития психологических служб в образовательных учреждениях. Необходимо принятие комплекса мер, который способен обеспечить предупреждение подобных преступлений.

Под особым вниманием Следственного управления находится соблюдение прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно выявляются факты нарушения органами опеки и попечительства администраций районов республики прав несовершеннолетних. В текущем году в Индустриальном районе направлено в суд уголовное дело по факту хищения опекуном денежных средств, вырученных от продажи жилья несовершеннолетнего. Аналогичные факты имеются и в других районах.

В последнее время особую актуальность приобретает вопрос защиты жилищных прав в реализации государственной программы обеспечения жильем детей-сирот, переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. В нашем производстве находятся три уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями руководства администрации Малопургинского, Игринского районов. Расследуется дело в отношении должностных лиц министерства образования республики, которые при покупке квартир для детей сирот почему-то переплатили риэлторам более 30 миллионов.

Не менее актуальным и социально значимым становится вопрос надлежащего оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения. Растет число сообщений, жалоб граждан о дефектах при оказании медицинской помощи и врачебных ошибках. Нами направлено в суд три уголовных дела по таким видам преступлений. Они сейчас находятся в производстве.

Цитата

Руководитель следственного управления, генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин:

–.Повседневная связь с населением, общественностью, средствами массовой информации должна оставаться отличительной чертой работы Следственного комитета. А работа с обращениями граждан быть на одном из первых мест в нашей деятельности. Поэтому мы и впредь будем использовать все доступные средства в работе с гражданами.

Фото: Эдуард КАРИПОВ

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Степан ПЕРМЯКОВ Все материалы этого автора

Читать также

Предупредить, раскрыть и обезвредить
30 июля
Коллегия МВД по Удмуртии подвела итоги работы в первом полугодии...
Если жалоба из колонии…
30 июля
УФСИН России по Удмуртии предложило сотрудничество новой республиканской общественной наблюдательной ...
Дмитрий Устинов. Маршал оборонки Советского Союза
30 июля
Где учиться первоклашке?
30 июля
Начальная школа в Селтах уже попала в реестр строительства новых школ, осталось соблюсти условия...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо