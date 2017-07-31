Расширенное заседание Следственного управления по Удмуртии Следственного комитета России прошло накануне профессионального праздника – дня создания этого государственного института.
В работе коллегии приняли участие исполняющий обязанности Председателя Правительства Удмуртии Виктор Савельев, Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев, руководители правоохранительных органов. В этот день состоялось вручение удостоверений Следственного управления молодым, только что пришедшим на службу сотрудникам. Кстати, в строю пополнения шесть девушек и только два парня. Отличившимся сотрудникам управления были вручены награды.
Результат кропотливой работы
У Следственного управления особая роль - расследование наиболее тяжких преступлений: против жизни и здоровья людей, коррупционных, должностных, налоговых. А также преступлений в отношении детей и совершенных подростками.
– В республике продолжает снижаться преступность, - отметил в докладе руководитель Следственного управления генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин. - За полугодие зарегистрировано преступлений на 19 процентов меньше. Уменьшилось количество убийств, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. На уровне прошлого года осталось число изнасилований, но удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений по-прежнему высок. По сути, это каждое пятое преступление.
Снижению преступности, несомненно, способствует раскрываемость и своевременная изоляция преступников. На протяжении ряда лет заметно сократились подразделения МВД, ФСБ и УФСИН республики, но мы добиваемся почти стопроцентной раскрываемости убийств и изнасилований.
В 2017 году расследованы дела о 60 убийствах, 143 преступлениях против половой свободы и неприкосновенности личности. Ни одно расследование убийства и изнасилования не приостановлено из-за неустановления лица, его совершившего. Это результат кропотливой работы и хорошего взаимодействия всех правоохранительных органов.
Огромное значение, подчеркнул Владимир Никешкин, мы придаем использованию криминалистической техники и обучению сотрудников работе с ней. Это позволяет раскрывать не только вновь совершенные, но и преступления прошлых лет. В этом году нами раскрыто 50 таких преступлений, в том числе 12 убийств и 6 изнасилований. Некоторые из них числились в так называемом разряде «глухарей» почти два десятка лет. Работа по уголовным делам прошлых лет является одним из главных наших направлений.
В первом полугодии 2017 года следователями управления зарегистрировано свыше 5 500 сообщений о преступлениях.
На переднем плане борьбы
Отделы по расследованию особо важных дел, сотрудники которых занимаются наиболее сложными коррупционными экономическими преступлениями, изощренными преступлениями против жизни и здоровья людей, заслужили также высокой оценки.
Возросла оперативность расследования.
Экономическую стабильность государства нужно защищать и уголовно-правовыми методами. Усилия следственных органов должны быть направлены на выявление экономических коррупционных преступлений, возмещение нанесенного ущерба.
В результате совместной работы Следственного управления с подразделениями МВД, ФСБ, контрольными и надзорными органами в первом полугодии возбуждено 18 уголовных дел о коррупционных преступлениях и 167 - об экономических. Возмещено 60 процентов нанесенного преступными деяниями ущерба.
В этом году вместе с органами налоговой службы и МВД республики удалось существенно повысить эффективность работы по противодействию налоговым преступлениям. Возбуждением уголовного дела заканчивается рассмотрение практически каждого второго сообщения. В их числе - уклонение уплаты налога на прибыль, НДС, попытки незаконного возмещения налогов из казны. 92,7 процента средств, полученных таким путем, возвращены государству благодаря работе следователей. Это очень хороший результат, говорит руководитель ведомства. В результате грамотной и слаженной работы привлечен к уголовной ответственности руководитель «Фармаимпекса» за уклонение уплаты от налогов путем неправомерного давления бизнеса и неверных сведений налоговой декларации, причиненный ущерб составил почти 130 миллионов рублей, он возмещен в полном объеме.
Подобные преступные схемы уклонения от уплаты налогов используются и в торговой, и в аптечной сети. Необходимо пресечь это безобразие.
Уголовно-правовые меры направлены на поддержание социальной стабильности в обществе. Это касается и невыплаты заработной платы. Качественное рассмотрение дел, обеспечение законности процессуальных решений, своевременное возбуждение уголовных дел, принятие мер понуждения недобросовестных работодателей к выполнению своих обязанностей имеет большое значение.
Задача – защищать честный бизнес
Ситуацию на рынке труда в республике благополучной, к сожалению, не назовешь, отмечает Владимир Никешкин. - Задолженность по зарплате не ликвидирована. Мы с представителями государственных органов власти, инспекцией по труду и впредь будем практиковать совместные личные приемы граждан с выездами на предприятия-должники, результатом которых является последующее возбуждение уголовных дел.
Руководитель Следственного управления подчеркнул:
– Наша работа по выявлению и возбуждению уголовных дел по экономическим преступлениям никогда не имела и не должна иметь заказного характера с целью оказания давления на бизнес. Нам нужно усиливать работу по защите честного бизнеса. У нас уже есть примеры честного расследования уголовных дел о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. В этом году в суд уже направлено 2 уголовных дела.
С нарушителей закона, желающих половить рыбку в мутной воде, обогатиться за чужой счет или нажиться за счет наших граждан, спрос иной. В первом полугодии следственным управлением направлены в суд уголовные дела в отношении 77 лиц, совершивших экономические преступления. Среди них те, кто занимался незаконным бизнесом, коммерческим подкупом, совершал хищения в сфере ЖКХ, образования, медицины.
В особом приоритете должна оставаться борьба с коррупцией. Изменения в уголовном и процессуальном законодательстве в определенной мере сказались на уменьшении показателей. В первом полугодии произошло сокращение числа зарегистрированных сообщений и возбужденных уголовных дел почти на 20 процентов. Необходимо перестраивать свою работу, более тесно взаимодействовать с федеральной службой безопасности и МВД по Удмуртской Республике.
Ежегодно следственные органы привлекают к уголовной ответственности глав муниципальных образований. Среди объектов, вокруг которых в республике складываются коррупционные отношения, - земля. За получение взяток и махинаций с землей уже в этом году в суд направлены уголовные дела и осуждены главы нескольких муниципальных образований. Всего возбуждено 10 уголовных дел в отношении лиц особого правового статуса. Семь из них уже направлены в суд.
Детские интересы - в приоритете
Важный приоритет в работе Следственного управления - защита несовершеннолетних от преступлений. Основное внимание в их расследовании мы уделяем профилактике. В первом полугодии в суды направлено почти сто уголовных дел, совершенных в отношении 214 несовершеннолетних. Из них 80 детей стали жертвами сексуального насилия.
За последние пять лет почти в два раза возросло количество детских суицидов - с 75 в 2015 году до 142 в 2016-м. И в этом году их число достигло уже 96 случаев. Девять несовершеннолетних погибли. Каждое четвертое сообщение о попытках суицида связано с деятельностью Интернета.
Особенно остро стоит проблема психологического сопровождения несовершеннолетних на стадии уголовного судопроизводства, создания и дальнейшего развития психологических служб в образовательных учреждениях. Необходимо принятие комплекса мер, который способен обеспечить предупреждение подобных преступлений.
Под особым вниманием Следственного управления находится соблюдение прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно выявляются факты нарушения органами опеки и попечительства администраций районов республики прав несовершеннолетних. В текущем году в Индустриальном районе направлено в суд уголовное дело по факту хищения опекуном денежных средств, вырученных от продажи жилья несовершеннолетнего. Аналогичные факты имеются и в других районах.
В последнее время особую актуальность приобретает вопрос защиты жилищных прав в реализации государственной программы обеспечения жильем детей-сирот, переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. В нашем производстве находятся три уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями руководства администрации Малопургинского, Игринского районов. Расследуется дело в отношении должностных лиц министерства образования республики, которые при покупке квартир для детей сирот почему-то переплатили риэлторам более 30 миллионов.
Не менее актуальным и социально значимым становится вопрос надлежащего оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения. Растет число сообщений, жалоб граждан о дефектах при оказании медицинской помощи и врачебных ошибках. Нами направлено в суд три уголовных дела по таким видам преступлений. Они сейчас находятся в производстве.
Цитата
Руководитель следственного управления, генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин:
–.Повседневная связь с населением, общественностью, средствами массовой информации должна оставаться отличительной чертой работы Следственного комитета. А работа с обращениями граждан быть на одном из первых мест в нашей деятельности. Поэтому мы и впредь будем использовать все доступные средства в работе с гражданами.
Фото: Эдуард КАРИПОВ
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.