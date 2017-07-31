Коллегия МВД по Удмуртии подвела итоги работы в первом полугодии...

УФСИН России по Удмуртии предложило сотрудничество новой республиканской общественной наблюдательной ...

Начальная школа в Селтах уже попала в реестр строительства новых школ, осталось соблюсти условия...