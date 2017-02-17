Во вторник, 14 февраля, во Дворце детского и юношеского творчества в Ижевске открылся второй чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017. На чемпионат съехались более 220 участников из Удмуртии, Санкт-Петербурга, Москвы, Татарстана, Башкортостана, Пермского края, Ульяновской, Нижегородской и Кировской областей.
Во время торжественной церемонии открытия чемпионата со сцены Дворца детского и юношеского творчества звучали некогда забытые слова песни «Руки рабочих» и популярный в свое время припев из песни: «Пройдут года, настанут дни такие, когда российский трудовой народ вот эти руки, руки молодые, руками золотыми назовет». Церемония началась с парада двадцати двух компетенций, по которым будут мериться силами молодые профессионалы. А перед тем как разрезать символическую ленту, участников чемпионата приветствовали его почетные гости.
Глава Удмуртии Александр Соловьев принял участие в открытии II Регионального чемпионата в рамках национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам «Ворлдскиллс». Приветствуя участников и гостей, глава республики выразил уверенность, что проведение чемпионата будет способствовать обеспечению экономики республики квалифицированными кадрами, поможет активизировать взаимодействие между образовательными учреждениями и ведущими предприятиями.
Александр Соловьев пожелал участникам чемпионата вдохновения, честной борьбы и успешных выступлений.
– Приятно, что наша республика с каждым годом наращивает потенциал, увеличиваются объемы производства, и это благодаря тем людям, которые когда-то закончили учебные учреждения профессионального образования. Мне тоже довелось учиться в Глазовском техникуме, и я не жалею. Это были мои самые лучшие годы. Я научился работать на станке, водить трактор и автомобиль. И я точно знаю, что вам это пригодится в жизни.
Профессиональное училище в свое время закончил и заместитель председателя правительства Удмуртии Сергей Фефилов, причем то же самое, что и Александр Соловьев. Сергей Самонович приветствовал участников и пожелал им удачи.
Министр образования и науки Алексей Шепталин отметил, что прежде чем он получил свое первое высшее образование, он выучился на токаря и каменщика.
– Очень приятно видеть, что взят вектор на профессионально-техническое образование, – сказал глава города Ижевска Юрий Тюрин. – Мы все прекрасно понимаем, что основу нашей экономики создают рабочие руки. Тем более что сегодня планка профессионального образования поднялась на очень большую высоту. И очень важно, что в Ижевске эта школа сохранена и есть места, где можно приложить свои руки. Наши предприятия требуют сегодня все больше и больше рабочих высокой квалификации. Не за горами тот день, когда мы из школы оружейников превратимся в школу высоких технологий. И это будет сделано руками тех ребят, которые участвуют сегодня в этом чемпионате.
Когда была перерезана символическая лента, участники чемпионата приняли присягу, где поклялись в бескомпромиссной и честной борьбе, а эксперты – в справедливой и беспристрастной оценке результатов участников. Старт чемпионату был дан.
О пользе профориентации
Параллельно с церемонией открытия в бывшем Дворце пионеров на втором и третьем этажах Звездного зала проходила специализированная выставка «Образование и карьера-2017», организаторами которой являются Минтруда Удмуртии и Центр занятости населения Ижевска. Информацию о вступительных испытаниях, правилах и условиях приема в профессиональные учебные заведения Ижевска и Удмуртской Республики на специализированной выставке «Образование и карьера -2017» представили 26 профессиональных образовательных организаций.
Выставки учебных заведений во время проведения чемпионата также будут организованы в Глазове, Сарапуле, Можге и поселке Ува при участии специалистов центров занятости населения данных территорий.
В рамках выставки во Дворце детского и юношеского творчества проведена ярмарка вакансий рабочих и учебных мест, на которой представлено более 20 работодателей с 528 вакансиями. За время работы ярмарки ее посетило более четырех с половиной человек.
Выставку и ярмарку вакансий посетили и высокие гости во главе с Главой Удмуртии Александром Соловьевым и Председателем Государственного Совета Владимиром Невоструевым.
МНЕНИЕ
Министр труда и миграционной политики Удмуртии Надежда ГУБСКАЯ:
– В рамках регионального чемпионата мы провели молодежную ярмарку вакансий учебных рабочих мест с участием более 20 крупных работодателей. Ярмарка предназначена как для молодых людей, которые только заканчивают образовательные учреждения, так и тех, кто только вступил в трудовую деятельность. Здесь, на ярмарке, сегодняшние школьники могут увидеть, что представляет собой их будущая профессия, для них мы также проводим профориентационные мероприятия. Рассчитываем, что за четыре дня на ярмарке побывают классы из многих школ.
14 февраля региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стартовали в 7 субъектах Российской Федерации: в Архангельской, Астраханской, Курганской и Новгородской областях, а также в Республике Бурятия, Республике Северная Осетия-Алания и Удмуртской Республике.
В состязаниях по профессиональному мастерству принимают участие 750 студентов средних профессиональных организаций в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьники от 10 до 17 лет, участвующие в соревнованиях JuniorSkills.
По завершении чемпионатов будут подведены итоги соревнований по профессиональному мастерству, а также объявлены имена тех, кто представит свой регион на отборочных соревнованиях перед финалом V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в Краснодаре с 16 по 19 мая 2017 года.
Победители и призеры финала V Национального чемпионата войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии сформируется команда лучших представителей сборной. Именно им предстоит отстоять честь российского флага на 44-м мировом чемпионате WorldSkills Abu-Dhabi-2017 с 14 по 19 октября.
WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и сфере услуг в 75 странах-участницах движения, WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире.
Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах. В них принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники (в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания).
Россия официально вступила в движение WorldSkills в 2012 году. Два года спустя к движению присоединилась и Удмуртия, и уже в 2016 году на территории УР прошел I региональный чемпионат по стандартам WorldSkills.
Участники нынешнего регионального чемпионата продемонстрируют свои технические способности, индивидуальные и коллективные качества, покажут те знания и навыки, которые они приобрели за годы освоения своей специальности. Оценивать их мастерство будут 196 экспертов Удмуртской Республики и 22 главных эксперта из различных регионов Российской Федерации.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.