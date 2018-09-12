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Рабочая встреча Главы УР Александра Бречалова и Председателя Правления РСХБ Бориса Листова

11 сентября
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В рамках IV Восточного экономического форума Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов провёл рабочую встречу с Главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Стороны подписали соглашение, направленное на комплексное развитие экономики региона, эффективное проведение сезонных работ, а также реализацию в республике инвестиционных проектов.

Eb23921afbeb81a1b5ce17bfdfc9b106 Рабочая встреча Главы УР Александра Бречалова и Председателя Правления РСХБ Бориса Листова

Кроме того, стороны обсудили совместную реализацию пилотного проекта по созданию «Единого окна» для поддержки инвестиционных проектов в АПК региона. Проектный офис, создаваемый на базе Министерства сельского хозяйства Удмуртской Республики при участии Россельхозбанка, позволит оперативно рассматривать заявки от сельхозпроизводителей на финансирование инвестиционных проектов.

«Удмуртская Республика – один из наиболее развитых регионов страны с диверсифицированной экономикой, обладающий мощными индустриальным и аграрным кластерами. Россельхозбанк видит для себя большие возможности для развития на территории региона. Мы надеемся на укрепление взаимоотношений с Правительством Удмуртии в части реализации инвестиционных, экономических и социальных проектов. Уверены, что подписанное сегодня соглашение придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству», – отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

«Помимо того, что банк оказывает услуги для бизнеса, для предпринимателей Удмуртии, мы реализовали очень важный совместный проект – гастрономический фестиваль «Своё». Результаты превзошли все ожидания: 49 тысяч человек посетили площадки фестиваля за два дня. Вы знаете, что и Россия, и её субъекты большие усилия прилагают для увеличения потока туристов. Событийный, спортивный, этно, гастрономический туризм – это огромная ниша, в которой мы находимся ещё далеко-далеко от европейских стандартов. Поэтому то, что мы смогли сделать в этом направлении с Россельхозбанком, для нас это огромное подспорье. И я уверен, что тот уровень, на котором мы провели это мероприятие, он точно может конкурировать с подобными мероприятиями на мировом уровне. Это точка роста, и то, что Россельхозбанк выступил в нашем пилоте таким якорным партнёром – это очень важно», - прокомментировал Александр Бречалов.

В Удмуртской Республике филиал АО «Россельхозбанк» работает с 2001 года. За это время в экономику региона направлено свыше 100 млрд рублей. Приоритетными направлениями деятельности Банка в Удмуртии являются кредитование сезонных работ и поддержка перспективных инвестиционных проектов в АПК. На текущий момент при финансовом участии Банка в Республике реализовано 128 инвестиционных проектов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото - Фонд Росконгресс

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Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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