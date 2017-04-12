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Рабочая встреча Александра Бречалова с главой города Ижевска Юрием Тюриным

11 апреля
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Nik 1173 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Рабочая встреча Александра Бречалова с главой города Ижевска Юрием Тюриным

Сегодня, 11 апреля, временно исполняющий обязанности руководителя Удмуртской Республики Александр Бречалов встретился с главой города Ижевска Юрием Тюриным.

Стороны обсудили наиболее острые и проблемные вопросы социально-экономического развития столицы нашего региона, наметили возможные сферы сотрудничества республиканской и муниципальной властей.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Фото: пресс-служба Главы и Правительства УР

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