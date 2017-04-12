Сегодня, 11 апреля, временно исполняющий обязанности руководителя Удмуртской Республики Александр Бречалов встретился с главой города Ижевска Юрием Тюриным.
Стороны обсудили наиболее острые и проблемные вопросы социально-экономического развития столицы нашего региона, наметили возможные сферы сотрудничества республиканской и муниципальной властей.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: пресс-служба Главы и Правительства УР
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