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Рабочая поездка Главы Удмуртии в поселок Кез

4 октября
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Сегодня, 4 октября, Глава Удмуртии Александр Бречалов совершил рабочую поездку в поселок Кез. Вместе с ним в работе участвовал заместитель Председателя Государственной Думы России Андрей Исаев.

7583690640 img 5628 Рабочая поездка Главы Удмуртии в поселок Кез

Программа началась на строительной площадке, где к концу 2019 года будет построена новая трёхэтажная школа на 500 мест. До конца текущего года строители намерены сделать фундамент. Глава Удмуртии отметил: «Сложность в том, что объект большой, сроки очень сжатые. Второй момент – финансирование. Мы будем работать с Андреем Константиновичем, чтобы наша заявка вошла в федеральную целевую программу. Все шансы на это есть. На случай возникновения сложностей мы с командой разрабатываем финансовые инструменты для того, чтобы выполнить свои обязательства перед подрядчиком. Для Кеза это очень значимый объект. Обе школы переполнены в 1,5-2 раза. Этот вопрос будет на моем личном контроле».

Далее делегация посетила Кезский сырзавод и один из объектов сети магазинов «Агапыч».

Затем состоялась традиционная встреча с активом и населением района. Александр Бречалов сказал: «Мы с вами договаривались, что будем встречаться как минимум 1 раз в год. Вместе обсуждать, что сделано за это время, какие проблемы возникают. В прошлом году вы мне говорили об острой необходимости в постройке школы. Мы с коллегами приняли решение, что в любом случае, вне зависимости от обстоятельств с бюджетом, эту задачу нужно решить. Конкурс проведен, подрядчики уже здесь. Работы начаты по графику».

Далее он дал слово Главе МО «Кезский район» Ивану Богданову для доведения информации о поручениях, данных год назад. Глава района доложил, что было 8 поручений. По всем проведена соответствующая работа. Вопросы касались переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, туристических маршрутов на территории района. «По вопросу водоснабжения микрорайона Даманский, к сожалению, вопрос не решен. Объект в адресную программу «Устойчивое развитие села» не попал. Сейчас по программе "Поддержка и развитие коммунального хозяйства в Удмуртской Республике" закуплены материалы. В данный момент на выполнение работ изыскиваем средства в бюджете района», - рассказал Иван Богданов.

Глава республики поручил взять этот вопрос на личный контроль и выполнить работы в ближайшее время.

После обсуждения поручений, Александр Бречалов ответил на вопросы жителей. Они касались предложений по ремонту дорог, обеспечение Интернетом общеобразовательной школы, развитию спорта на селе.

В завершении встречи заместитель Председателя Государственной Думы России Андрей Исаев рассказал об увеличении федеральным бюджетом финансирования целого ряда социальных проектов. «Но все же 5 % должен софинансировать субъект. У республики же финансовая ситуация очень непростая, и при этом регион работает несмотря на наличие долга и решает возникающие социальные проблемы. Я уверен, что Удмуртия будет выглядеть достойно в реализации тех задач, которые поставил Президент страны, а самое главное – в принятии тех решений, которых от нас ждут люди».

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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