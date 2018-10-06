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Рабочая поездка Главы Удмуртии Александра Бречалова в Вавожский район

5 октября
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Глава Удмуртии Александр Бречалов продолжает рабочие поездки по районам и городам республики. Сегодня, в День учителя, он работает в Вавожском районе.

89e6c16ca3ccd03a42bdfc195d1a95c9 Рабочая поездка Главы Удмуртии Александра Бречалова в Вавожский район

С утра руководитель региона побывал в Вавожской средней школе. Он поздравил педагогов с профессиональным праздником. Отдельных слов благодарности удостоилась учительница физики и астрономии Зоя Николаевна Наймушина. Вся трудовая жизнь этой замечательной женщины связана со школой. Не случайно ей присвоено звание «Заслуженный работник образования Удмуртской Республики». Зоя Наймушина рассказала Главе о своей работе, о своих учениках, об изменениях в жизни сельской школы.

Сейчас Александр Бречалов находится в СХПК "Колхоз имени Мичурина". Почётный гражданин Удмуртии Валентин Калинин, руководивший хозяйством четыре десятилетия, знакомит его с историей деревни Зямбайгурт.

Затем Глава Удмуртии в районном центре встретится с активом и примет участие в торжественном собрании педагогов муниципального образования, посвящённом Дню учителя.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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