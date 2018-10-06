С утра руководитель региона побывал в Вавожской средней школе. Он поздравил педагогов с профессиональным праздником. Отдельных слов благодарности удостоилась учительница физики и астрономии Зоя Николаевна Наймушина. Вся трудовая жизнь этой замечательной женщины связана со школой. Не случайно ей присвоено звание «Заслуженный работник образования Удмуртской Республики». Зоя Наймушина рассказала Главе о своей работе, о своих учениках, об изменениях в жизни сельской школы.
Сейчас Александр Бречалов находится в СХПК "Колхоз имени Мичурина". Почётный гражданин Удмуртии Валентин Калинин, руководивший хозяйством четыре десятилетия, знакомит его с историей деревни Зямбайгурт.
Затем Глава Удмуртии в районном центре встретится с активом и примет участие в торжественном собрании педагогов муниципального образования, посвящённом Дню учителя.
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