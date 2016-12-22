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Пятилетняя Карина из Можги вошла в число победительниц на конкурсе «Маленькая Мисс Россия -2016»

19 декабря
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%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0 Пятилетняя Карина из Можги вошла в число победительниц на конкурсе «Маленькая Мисс Россия -2016»

11 декабря в Москве прошел VI ежегодный конкурс культуры и искусства «Маленькая Мисс Россия -2016». В конкурсе приняли участие девочки от 3 до 17 лет из разных городов России. Их оценивали известные деятели культуры.

Маленькая можгинская красавица Карина Крылова заняла первое место среди девочек в возрасте от 3 до 6 лет и стала вице-мисс среди всех возрастов. Ранее Карина завоевала титулы мини Мисс Можга и мини Мисс Удмуртия, сообщает пресс-служба администрации города Можги.

Каждый участник Всероссийского конкурса привез свой уникальный номер: ребята пели, танцевали, читали стихи. Пятилетняя Карина Крылова приготовила визитку-рассказ о себе и своем крае, а также творческий номер - восточный танец.

Руководителю кружка детского танца «Барбарики» Нэле Русских оргкомитет конкурса вручил благодарность за успешную подготовку юной талантливой конкурсантки.

Фото: mozhga-gov.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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