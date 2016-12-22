11 декабря в Москве прошел VI ежегодный конкурс культуры и искусства «Маленькая Мисс Россия -2016». В конкурсе приняли участие девочки от 3 до 17 лет из разных городов России. Их оценивали известные деятели культуры.
Маленькая можгинская красавица Карина Крылова заняла первое место среди девочек в возрасте от 3 до 6 лет и стала вице-мисс среди всех возрастов. Ранее Карина завоевала титулы мини Мисс Можга и мини Мисс Удмуртия, сообщает пресс-служба администрации города Можги.
Каждый участник Всероссийского конкурса привез свой уникальный номер: ребята пели, танцевали, читали стихи. Пятилетняя Карина Крылова приготовила визитку-рассказ о себе и своем крае, а также творческий номер - восточный танец.
Руководителю кружка детского танца «Барбарики» Нэле Русских оргкомитет конкурса вручил благодарность за успешную подготовку юной талантливой конкурсантки.
Фото: mozhga-gov.ru
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