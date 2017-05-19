Александр Бречалов посетил АО "Концерн "Калашников" По итогам 2016 года выручка Концерна «Калашников» увеличилась почти до 15,7 миллиардов рублей. Средня...

Врио Главы Удмуртии встретился с руководителями крупных промышленных предприятий Сегодня исполняющий обязанности Главы региона встретился с представителями предприятий промышленно-эк...

Александр Бречалов посетил LADA Ижевский автомобильный завод Во время небольшой экскурсии по производственным площадям Александру Бречалову показали прессовое про...