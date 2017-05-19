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Пять звезд

18 мая
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Гостиничный бизнес Удмуртии стремится к мировым стандартам

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Гостиничное хозяйство Удмуртии в последние годы развивается достаточно динамично. Так как республика активно работает по укреплению промышленно-экономических связей с другими регионами и странами, в большей степени у нас сегодня представлена сеть гостиниц и отелей делового назначения. К тому же Удмуртия развивается и как этнотуристический регион, и поэтому, несомненно, растет потребность в базах отдыха и загородных комплексах. Всего, по данным республиканского Минпромторга, в Удмуртской Республике сегодня работает 124 гостиничных предприятия.

Красота в мелочах

С каждым годом растет не только количество гостиниц и отелей, но и повышается уровень их сервиса. Сегодня все больше гостиничных предприятий Удмуртии могут удовлетворить потребности самых взыскательных клиентов, создать для них наиболее удобные и комфортные условия отдыха.

Работники гостиничного сервиса не понаслышке знают, что в создании комфортной и уютной атмосферы в номерах немаловажную роль играют такие, казалось бы, незначительные на первый взгляд вещи, как подобранные по цветовой гамме полотенца в ванной или постельное белье в тон штор или стен. Найти качественный и красивый текстиль сегодня не составляет большого труда. Рынок предлагает огромное количество этой продукции. Особенно повезло в этом отношении предприятиям гостиничного сервиса республики. У них есть давний и надежный партнер в лице ООО «Ижевский Текстиль Центр». На днях организация провела встречу с представителями гостиничного бизнеса Удмуртии, во время которой рассказала о новом ассортименте своей продукции.

– Сегодня нет надобности ехать в другие регионы или за рубеж за текстилем. Найти достойный товар можно и в Удмуртии, - считает генеральный директор ООО «Ижевский Текстиль Центр» Алевтина Кустова. - Продукция нашей фирмы востребована среди многих предприятий республики, в том числе в гостиничном сегменте.

ООО «Ижевский Текстиль Центр» работает по мировым стандартам и ориентируется на мировую моду. Как говорит Алевтина Кустова, мода существует не только на одежду и обувь, но и на постельное белье. К слову, сегодня в моде страйп-сатин, то есть ткань, плетение которой представляет собой чередующиеся полосы.

Ежегодно Ижевский Текстиль Центр участвует в выставке Home textile salon, проводимой в немецком Дюссельдорфе.

– Каждый год мода меняется. В соответствии с этим мы внедряем новинки в свои коллекции.

Сервис на высшем уровне

Кроме представителей гостиничного бизнеса, на мероприятии Текстиль Центра были преподаватели и студенты Ижевского торгово-экономического техникума, который в том числе готовит специалистов гостиничного сервиса. Студенты техникума традиционно проходят практику в лучших гостиницах и отелях Ижевска, нередко они бывают и на производственных площадках Текстиль Центра. На этот раз они показали участникам встречи мастер-классы по сервировке столов и гостиничному оригами. Например, Анастасия Собина, студентка первого курса по специальности «Гостиничный сервис», смастерила из полотенца медведя.

– На изготовление подобных фигур требуется всего ничего - минут пять, - говорит Анастасия. - Зато подобные фигурки становятся достойным украшением номера и создают уют.

Несомненно, готовя высококвалифицированные кадры, Ижевский торгово-экономический техникум вносит огромный вклад в развитие гостиничного бизнеса Удмуртии.

– Индустрия гостеприимства Ижевска и республики активно развивается, - считает Алена Коломиец, преподаватель дисциплин по специальности «Гостиничный сервис». - Отели и гостиницы стремятся соответствовать международным стандартам. Поэтому растет потребность в квалифицированных специалистах. В преподавании мы делаем акцент на практикоориентированность и персонифицированный сервис. Ко всему прочему мы готовим менеджеров-администраторов отелей, которые могут работать в любой из служб современного отеля.

Наталья ИВАНОВА

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