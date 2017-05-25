Можгинским выпускникам дал напутствие в жизнь врио главы Удмуртии Александр Бречалов рассказал о своей юности и раскрыл секрет вечной молодости...

Последний звонок прозвучал для кадет Удмуртии Выпускников Удмуртского кадетского корпуса ПФО им Героя Советского Союза В.Г. Старикова поздравил гл...

Звонок под охраной Сегодня во всех ижевских школах прозвенит последний звонок. ...