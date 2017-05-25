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Пять с плюсом для лицеиста

25 мая
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В ижевском лицее № 29 учат будущих конструкторов и инженеров

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В кабинете директора экономико-математического лицея № 29 Владимира Аркашева одна из стен полностью занята грамотами и дипломами. Эти многочисленные награды - заслуга учеников и педагогического коллектива лицея, свидетельство их трудолюбия и безграничной любви к наукам. Не раз за время своего существования 29-й лицей входил в топ лучших школ России.

Он славится качеством образования, учиться здесь всегда считалось престижно. В этом лицее школьники традиционно получают отличные знания по экономике, математике и информатике и в итоге становятся студентами ведущих вузов страны, а в последующем сотрудниками передовых предприятий и организаций.

Два года назад по инициативе генерального директора Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) «Купол» Фанила Газисовича Зиятдинова в лицее № 29 открылся так называемый «Купол-класс». В этом году для первых его выпускников прозвучит последний звонок. Директор экономико-математического лицея № 29 Владимир Аркашев рассказал корреспонденту «Удмуртской правды», с какой целью создавался этот класс, как там организовано обучение сегодня и что ожидает его в будущем.

– Владимир Петрович, для чего создавался «Купол-класс»?

– Завод «Купол», который и инициировал создание класса, заинтересован в подготовке кадров в области информационных технологий и инженерных специальностей. Наш лицей готов к профориентационному обучению детей по этим направлениям. Причем не обязательно, что все выпускники «Купол-классов» устроятся работать на электромеханический завод. Фанил Газисович, предлагая идею создания класса, не преследовал такой цели. И я, и весь наш педагогический коллектив с ним полностью солидарны. Наша главная задача - дать детям качественное образование, отвечающее требованиям времени, промышленного, инженерного и информационного прогресса. Мы будем рады, если они проявят себя на других предприятиях республики и нашей необъятной страны.

В этом году мы выпускаем только «Купол-группу» из 15 человек, это еще не полноценный класс. По итогам ЕГЭ завод может выдать целевое направление для поступления вне конкурса в престижный вуз: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Казанский авиационный институт, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет, Пермский политехнический университет, Ижевский технический университет. Но выбор, куда идти работать, в любом случае остается за выпускником.

– Лицей № 29 долгие годы сотрудничает с «Роснефтью», которая курирует физико-математические классы. Открытие «Купол-класса», наверняка, стало дополнительной нагрузкой для образовательного процесса? Как справлялись с возникшими сложностями?

– Опыт работы с компанией «Роснефть» помог нам в организации работы по новому направлению. Мы разработали программу работы с детьми, обучающимися в «Купол-классе». Причем завод «Купол», как организатор и социальный партнер, гарантировал подушевое финансирование дополнительного обучения этих ребят, профинансировал поездки и экскурсии детей в вузы, которые являются их партнерами.

Часть занятий, а именно лабораторные по физике и информатике, проходила в ИжГТУ. Другой, в смысле содержания, стала программа по математике. Дети изучают инженерную и аналитическую геометрию, алгебру матриц. В расписании их занятий появился английский технический.

Не обошлось и без сложностей, которые, так или иначе, возникают при любом начинании. Во-первых, трудности были при организации учебного процесса. В «Купол-группе» обучались ребята из разных классов, поэтому порой было непросто составить расписание по допобразованию для этих детей, согласовать его с расписанием ИжГТУ. Нередко получалось так, что ученики выбирали те предметы, которые на их взгляд были им более необходимы. К примеру, олимпиадное программирование, математику и экономику вместо купольских занятий.

Во-вторых, сегодняшнюю материально-техническую базу лицея необходимо совершенствовать. У нас нет лаборатории, мастерских, поэтому некоторые практические занятия приходится проводить в ИжГТУ. К сожалению, в истории развития школьного образования был такой период, когда многое было уничтожено, в том числе и мастерские. Я ставлю перед собой задачу вернуть их в школу.

В плане теоретических предметов, той же математики, например, особых проблем не было. Как я уже говорил, мы сами составили программу, учитывая требования завода «Купол». Благо у нас высококвалифицированные учителя математики. Что касается информатики, то была поставлена задача - ознакомить наших лицеистов с той программой, которую эксплуатируют на заводе. Важно научить детей не только алгоритмически мыслить, но и уметь использовать готовые инструменты для решения поставленных задач.

Проблем с кадрами у нас нет, более того, думаю, что мы найдем общий язык со специалистами ИжГТУ и самого «Купола», где есть интересные, энергичные молодые люди, которые могут зажечь нас и повести дальше.

– Владимир Петрович, вы упомянули о задаче по возвращению в лицей мастерских и лабораторий. Какие-то шаги уже предпринимаете для ее решения?

– Чтобы открыть лаборатории и мастерские, естественно, нужны помещения, а свободных на сегодняшний день у нас нет. Более того, в лицее вместо положенных 600 учится 790 детей. Желающих учиться много. Мы готовы принять в полтора раза больше, чем сейчас. Хорошим подспорьем для лицея стало бы строительство нового здания. Тогда за счет высвободившихся помещений появится возможность открыть полноценные, по-современному оборудованные лаборатории по физике, химии и робототехнике. Кроме всего прочего, здесь могут функционировать кампус, бизнес-инкубатор, городской центр математического образования и лекториум.

Эту идею я озвучил на встрече с руководством города и, кажется, нашел понимание. Для того чтобы развиваться, нам нужна поддержка. Думаю, наши дети и учителя заслужили, чтобы учиться и преподавать в более комфортных и современных условиях. Ведь на протяжении многих лет лицей № 29 воспитывает талантливых и одаренных детей, олимпиадников, которые прославляют Удмуртию и Ижевск на всю страну и даже мир.

– В последние годы политика государства направлена на привлечение молодежи к рабочим и инженерным специальностям. Среди ваших учеников чувствуется тяга к этим профессиям?

– Да, безусловно, в последние годы все больше и больше ребят выбирают именно эти направления. Но при этом экономическое продолжает развиваться на высоком уровне. Как-никак на протяжении 27 лет лицей называется экономико-математическим. Думаю, что мы готовим не самых плохих экономистов для вузов. Наши ребята входят в «Золотой запас» экономистов России. В 2017 этом году лицеисты снова заняли 1-е место в открытом чемпионате школ по экономике, который проводит МГУ имени Ломоносова. Но при этом на высоком уровне в лицее находится преподавание дисциплин математического и технического профиля. Принцип построения обучения в нашем лицее я бы назвал одной фразой - «Математика плюс». Поэтому техническое направление мы будем развивать.

– Что ждет «Купол-класс» в будущем?

– Думаю, что будущее у него хорошее. Мы будем развивать это направление, тем более что оно перспективно. Более того, со следующего года это будет уже полноценный класс, а не просто группа, как нынче. У ребят появится четко регламентированное расписание уроков, которые они обязаны будут посещать.

Уверен, что со всеми поставленными задачами мы справимся на отлично. Сплоченный коллектив учителей, талантливые и творческие дети, отзывчивые родители, которые активно участвуют в воспитательном и образовательном процессе, просто не позволяют думать иначе.

Призвание побеждать

Каждый год ученики экономико-математического лицея № 29 становятся призерами и победителями престижных конкурсов и турниров. Одно из последних достижений лицеистов - победа десятиклассников во всероссийском турнире математических боев «Лига Победителей». А девятиклассники в этом турнире заняли 3-е место.

Лицей № 29 знают даже в Китае

В планах директора лицея № 29 Владимира Аркашева - развивать преподавание робототехники, учить детей конструировать из деталей, а не только из LEGO. Это, как считает Владимир Петрович, поможет развивать инженерную мысль и более качественно готовить детей к работе на производстве. Идеей уже загорелись китайские конструкторы, они готовы сотрудничать в этом направлении с экономико-математическим лицеем.

– В Китае, благодаря Ольге Сергеевне Нечаевой, тренеру сборной Удмуртии по математике, наш лицей знают достаточно хорошо. Я уже получил приглашение и, как только появится возможность, поеду в Поднебесную, чтобы посмотреть, как там развивается робототехника.

Фото ЭМЛИ № 29

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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