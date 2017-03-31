В беде не бросят
Пять пунктов временного размещения населения подготовили в Ижевске на случай экстренной паводковой ситуации. Об этом рассказал заместитель начальника отдела предупреждения ЧС Управления гражданской защиты администрации Ижевска Антон Колпаков.
– В случае объявления эвакуации жителей города будем размещать в санаториях «Металлург», «Нефтяник» и «Энергетик», а также в агростроительном и автотранспортном техникумах. Это около 600 человек. При нехватке мест будет решаться вопрос о размещении пострадавших в санаториях-профилакториях «Ижнефтемаш», «Сосновый», «Строитель», «Голубой вагон» и гостиницах, это еще около 2 тысяч мест, - подчеркнул Антон Колпаков.
Также сделан запас предметов первой необходимости для эвакуированных. Это раскладушки, спальные мешки, подушки, постельное белье и другое. Управление гражданской защиты подписало договор фрахтования с ОАО «ИПОПАТ», поэтому пострадавших в случае необходимости привезут в пункты размещения на автобусах.
Единая дежурно-диспетчерская служба Ижевска начала мониторинг информации по возможным локальным подтоплениям участков города. Совместно с районными администрациями отрабатываются заявки организаций и горожан о возникающих засорах водопропускных труб.
Организовано круглосуточное дежурство экстренных служб, проводятся учебные тренировки и инструктажи. Сформирован необходимый запас мешков с песком для укрепления дамбы.
Всего, по словам Антона Колпакова, в работах по устранению последствий паводка в городе будут задействованы более 1200 человек, 160 автомобилей, 117 единиц инженерной техники. Для проведения аварийно-спасательных работ привлекут 109 плавсредств, вмещающих 772 человека. На 2017 год в резервном фонде города на оплату первоочередных спасательных работ предусмотрено 8 миллионов рублей.
Обращения организаций и горожан, связанные с временным подтоплением территории, принимают по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службой города Ижевска - 57-25-12, 57-21-14, Единой службы спасения - 01, мобильная связь - 112.
Фото: uznt42.ru
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