Одной из компетенций регионального этапа чемпионата World Skills, прошедшего в Удмуртии, стало соревнование на звание лучшего молодого специалиста по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей.
Уверен, если бы я вас спросил, сможете ли вы за 15 часов рабочего времени полностью разобрать и собрать легковой автомобиль, избавив его при этом от всех неисправностей, вы бы посмотрели на меня, как на фантазера, или просто покрутили пальцем у виска. Одному человеку это сделать невозможно!
Но в том-то и дело, что на площадке регионального этапа чемпионата WorldSkills в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», которая была развернута стараниями Ижевского политехнического колледжа и Ижевского автозавода, именно в такое время должны были уложиться участники этого соревнования на профессиональное мастерство.
Если быть точнее, площадка состояла из пяти так называемых модулей. Это механика двигателя, коробка передач, модуль системы рулевого управления, подвески и торможения, электрических систем и системы управления двигателем. Пять автомобилей Лада «Веста» выделил завод для исследования их конкурсантами.
В течение трех дней по всем этим пяти модулям участники чемпионата должны были пройти, выявить в них неисправности, отремонтировать их в порядке очередности, которая предоставлялась на основе жеребьевки. На каждом модуле участник чемпионата мог выполнять задание только в течение трех часов.
Лично мне это было очень интересно. В юности свою трудовую жизнь я начинал слесарем и с удовольствием решил проверить, насколько мои компетенции советского времени в слесарном деле отстали от современных требований. Оказывается, не так уж сильно они изменились, если не брать в расчет знания, касающиеся устройства автомобиля. Тут я абсолютный профан. Тем не менее внимательно наблюдал за ребятами, которые выполняли задания экспертов.
Смотрю, вот парнишка разобрал коробку передач автомобиля и пытается собрать блок шестеренок. Какая-то из них никак не хочет встать на свое место. Паренек лупит по ее плоской части молотком, что вызывает во мне искренний ужас. И то ли он какое-то мое движение уловил, то ли эксперт ему сделал замечание, но парень тут же понимает свою оплошность, берет в руки небольшой деревянный брусок и начинает усаживать шестеренку на место, пользуясь этим приспособлением. Вот и молодец, подумалось мне, хотя явно какие-то баллы на этой операции ты уже потерял.
На следующем модуле другой соискатель чемпионского звания занимается ремонтом подвески или тормозной системы. Гидравлический домкрат, конечно, способен удержать автомобиль в приподнятом состоянии. Но не лишним будет закрепить его положение специальной подпоркой для безопасности. Увы, он забыл это сделать. Возможно, из таких, казалось бы, мелочей и складывается непредвзятая оценка профессиональных знаний и умений конкурсантов.
С позиции главного эксперта
Вот как комментирует сам смысл чемпионата главный эксперт по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Евгений Анохин, кстати, независимый представитель из Мордовии, эксперт Национального чемпионата WorldSkills, проходившего в прошлом году в Подмосковье, которое посетил Президент России Владимир Путин.
– В соревновании принимают участие 12 человек, - рассказывает главный эксперт. - 11 из них представители Удмуртии. Один участник из Санкт-Петербурга выступает вне конкурса. По данной компетенции на пяти модулях конкурсанты должны пройти задания за три отведенных часа. Если они справятся с заданием раньше предоставленного времени, значит, работа эксперта признается неудовлетворительной.
В связи со сложностью заданий не все доходят до финиша. Победителей определяет система СИАС, в которую вкладываются данные с листов объективной оценки экспертов.
– По завершении чемпионата мы отпечатываем конечный протокол, - говорит Евгений Анохин. - Проставляем баллы каждому участнику и на их основании определяем место.
Главный эксперт считает, что и сама площадка в Ижевске, и автомобили, которые на ней находятся, соответствуют требованиям стандартов World Skills. Мы отслеживаем работу на конкурсной площадке, она ведется постоянно. По окончании определенных модулей эксперты со своего рабочего места приносят нам тестовый проект с заданием участнику. Оно индивидуально для каждого, но одинаково на каждый модуль, чтобы участник находился в равных условиях.
Дело в том, что по данной компетенции предусмотрена только объективная оценка. Выполнил участник чемпионата объем работы или не выполнил. Нашел или не нашел определенную неисправность, произвел ли сборку узла или агрегата или не сделал этого.
После того как эксперт оценил работу, он приносит лист объективной оценки главному эксперту. Тот данные с этого листа заносит в систему СИАС, блокирует эти оценки. Когда система блокируется последним участником, производится распечатка. Система сама подсчитывает количество баллов, определяет, кто набрал наибольшее их число и места с первого по двенадцатое.
– Два участника обязаны последовательно выполнять одну и ту же операцию на своих модулях?
– Нет, они находятся на модулях, где заложены одинаковые неисправности, - поясняет Евгений Анохин. - А выполняют их, то есть ведут поиск неисправностей по-своему усмотрению. В чемпионате присутствует элемент шоу, важно, чтобы как можно больше представителей молодого поколения заинтересовала профессия автомобильного техника.
У нас пять модулей. Они охватывают все устройство автомобиля в целом. Но все задания рассредоточены по отдельности. Поэтому в подготовке одного участника может быть задействовано несколько специалистов: кто-то готовит по двигателю, кто-то по КПП, кто-то по диагностике электрооборудования, кто-то занимается подвеской.
Чемпионат требует не только знаний и умений, но и психологической подготовки. Участники приехали сюда из других техникумов и колледжей. Они занимались со своими педагогами. К ним они привыкли. А здесь совсем другая обстановка, другая база, более оснащенная современными инструментами и автомобилями. Плюс умение оценивает другой человек. Поэтому в соревновании победит тот, кто наиболее подготовлен ко всем испытаниям. Пусть с каждым годом претендентов на победу становится как можно больше.
В списках по ранжиру
Итоги регионального чемпионата в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
Победителем стал Илья Морозов, набравший 92,5 балла, представитель ООО «Автомобильная группа АвтоВАЗ».
Второе место у студента Ижевского индустриального техникума Дмитрия Рылова - 89,98 балла.
Третье место компьютер отдал Даниилу Карпову из Петербургского техникума «Автосервис», получившему 89,93 балла, но учитывая, что он участвовал в чемпионате вне конкурса, третьим по итогам чемпионата признан Виктор Шадрин из Ижевского политехнического колледжа.
Дальше список участников распределился по убывающей таким образом:
Вадим Обухов, Воткинский промышленный техникум; Михаил Куташев, Глазовский техникум машиностроения; Ярослав Попов, Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий; Сергей Акулов, Можгинский монтажный техникум; Максим Эскандеров, Асановский сельскохозяйственный техникум; Илья Литвинов, Ижевский агростроительный техникум; Кирилл Стремоух, Топливно–энергетический техникум; Денис Коныгин, Ижевский автотранспортный техникум.
Сергей БУЛАЕВ
Фото: ИА "Удмуртия"
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