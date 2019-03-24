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Пять лет вместе. В Удмуртию пришла «Крымская весна»

23 марта
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18 марта исполнилось 5 лет со дня воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией. Эту дату вместе с крымчанами отпраздновали во многих городах страны. В столице Удмуртии на фестиваль «Крымская весна» собрались около 15 тысяч человек.

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Связаны одной судьбой

Возвращение крымского полуострова в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным как раз 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве главами России и Крыма. Этому предшествовал референдум, на котором 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев высказались за присоединение к России. Полуостров вернулся на карту нашей страны.

Всех неравнодушных к этому событию собрал фестиваль «Крымская весна». Ижевчане и гости столицы вспомнили важные моменты, связывающие нас с южным регионом.

– Крым и Удмуртия близки: мы дружим семьями, ездим в гости и отдыхать. Общий трафик между нашими республиками в прошлом году составил около 20 тысяч человек. В Крыму есть удмуртское сообщество, которое насчитывает около 4 тысяч человек. На днях на полуострове прошли мероприятия литературного фестиваля, в нём приняли участие представители форума литературных организаций Крыма и Удмуртии. Поэты и прозаики исполнили авторские стихи и песни, обменялись творческим опытом, провели диалоги о культуре, – отметили организаторы праздника.

Не только история крымского полуострова тесно переплетена с событиями летописи России. В Крыму рождались произведения, ставшие классикой российской культуры. Киноленты «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Алые паруса», «Дон Кихот», «Человек-амфибия», «Три плюс два», «Десять негритят», «Водитель для Веры», «Пираты XX века», «Служили два товарища», «Вождь краснокожих» и другие были сняты на полуострове. В 1911 году в Крыму была построена первая в Российской империи кинофабрика. А в советское время на Ялтинскую киностудию приезжали поработать все съёмочные группы Союза.

Настоящим символом воссоединения стал мост через Керченский пролив, который с 2018 года связывает берега Крыма и России. Эти и другие факты, объединяющие нас с полуостровом, вспомнили участники «Крымской весны» во время викторины.

Крым рядом

Фестиваль начался с зарядки от волонтёров, а продолжился танцевальной национальной программой от «Эктоники». Также с главной сцены поздравили гостей фестиваля Богдан Анфиногенов, Арина Петрова, Александра Муканова и шоу барабанщиков «РИТМИКОН». Хедлайнером события стала певица Виктория Дайнеко.

Центральная аллея парка им. С.М.Кирова на время фестиваля превратилась в одну из улочек южного курортного города. Интерактивные площадки позволили гостям почувствовать себя на побережье Крыма. Пройдя через символичный «Крымский мост», все желающие попадали на пляжи с шезлонгами. Здесь всё было пропитано атмосферой полуострова. Каждый мог сделать фотографию со знаменитым замком «Ласточкино гнездо» и попробовать традиционные блюда: варёную кукурузу, барабульку и крымский чай.

В рамках фестиваля состоялось награждение победителей конкурса #Ижевсксияет, который проходил 8 марта в социальных сетях.

Личный праздник

Присоединение Крыма к России – важное историческое событие для всего мира. Но жители Удмуртии признаются, что считают это личным праздником. После проведения референдума в Крыму значительно увеличился поток российских туристов. Среди них был и Константин Перевозчиков, который решил провести отпуск на крымском побережье.

– Спустя полгода, как Крым стал нашим, мы с друзьями решили отправиться туда в путешествие. Поехали «дикарями», жили в палатках. Чувствовали себя в абсолютной безопасности. Объехали многие города – Керчь, Феодосию, Ялту, Севастополь, Симферополь. Под большим впечатлением остались от местных пейзажей: гор, пляжей, моря и узких улочек, напоминающих европейские. В нашей стране появился ещё один регион, в который хочется возвращаться. И очередная годовщина присоединения Крыма к России – наш общий праздник, – сказал Константин.

Такое мнение и у руководителя «Парков Ижевска» Сергея Буторина:

– «Крымская весна» – не просто праздник. Это поддержка жителей Крыма, которые в сложное время приняли важное решение. Мы помним, с какой мощью и силой было поддержано это объединение. Ежегодно общественность празднует годовщину этого события, чтобы показать единство и сплочённость. Мы одно целое, мы одна страна.

К масштабному празднованию присоединились 80 волонтёров Удмуртии. Они встречали гостей, заряжали зрителей хорошим настроением и провели массовый флешмоб – из огромных пазлов сложили карту России, на которой были выделены Крым и Удмуртия. Серебряные волонтёры отметили значимость такого события.

– То, что Крым снова стал частью России, – для меня личное счастье. Я не могла пропустить этот праздник. Обязательно выложу в социальных сетях фотографии этого дня, чтобы напомнить каждому, что уже пять лет, как Крым вернулся в Россию, – сказала Валентина Котлякова, серебряный волонтёр регионального отделения Союза пенсионеров России.

В 2014 году наша страна стала богаче на два субъекта, а Республика Крым и Севастополь начали новую историю с перезагрузкой всей социально-экономической системы. Празднования в честь весны, навсегда изменившей Крым, прошли во всех регионах России.

Общий трафик между Крымом и Удмуртией в прошлом году составил около 20 тысяч человек.

Владислава Минина, фото Э. Карипов

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