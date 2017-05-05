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Пять историй семьи Жмаевых

27 апреля
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Для семьи Бориса и Веры Жмаевых «Удмуртнефть» стала не только неожиданным поворотом в их судьбе, но и делом всей жизни.

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Для семьи Бориса и Веры Жмаевых «Удмуртнефть» стала не только неожиданным поворотом в их судьбе, но и делом всей жизни. Недавно супруги вышли на заслуженный отдых, а их производственную вахту продолжает сын Михаил.

С Верой по жизни

Вера после окончания химико-технологического техникума в Березниках получила распределение на Кемеровский завод по производству азотных удобрений. Вслед за супругой оператором на завод устроился и Борис. Проработав там три года, они вернулись на родину в Воткинск.

В один день – 7 июля 1985 года – супруги начали работать на установке подготовки нефти (УПН) «Мишкино» – Вера в химико-аналитической лаборатории, а Борис в насосной. Через два года, пройдя школу мастеров, он начал работать мастером.

С высоты лет

Делу подготовки нефти на предприятии каждый из них посвятил почти 32 года.

– Я доволен пройденным путем в нефтянке. Каждый день по-своему запомнился. Работа интересная, и мне повезло с хорошими людьми. Процесс подготовки нефти требует технологического контроля и строгого соблюдения всех регламентов. Сейчас в истории УПН «Мишкино» новая веха – идет реконструкция, расширяется резервуарный парк, строятся новые насосные, – отмечает Борис Геннадьевич.

Свои будни лаборанта вспоминает и Вера Геннадьевна:

– Был у нас переезд из старого здания в новое. Затем лаборатория получила аккредитацию, еще больше повысилась ответственность при выполнении ежедневной работы. Несмотря на производственные перипетии, наш коллектив всегда был сплоченным и дружным.

«Не бояться работы»

Этому супруги учили своих сыновей Антона и Михаила. Дети также научились у родителей ответственности, надежности и преданности своему делу. Каждый раз сыновья с удивлением наблюдали, как их отец консультировал коллег по телефону.

– Он знает УПН от и до, и даже если его разбудят ночью, с ходу всё расскажет. На работе он строгий и требовательный, но на самом деле очень добрый, – отмечают в семье.

Артистичный нефтяник

Почти два года назад оператором обезвоживающей и обессоливающей установки на УПН «Мишкино» устроился младший сын Михаил. После окончания Пермского института искусств, исколесив просторы страны, выступая на различных театральных площадках, Михаил решил вернуться на родину.

В свободное от работы время он занимается творчеством во Дворце культуры г. Воткинска. В феврале в дуэте с супругой Марией прошел в зональный тур корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды», в конце апреля им предстоит выступить в Самаре. Наряду с творческими успехами в копилке Михаила – серебряная награда на отборочном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», в котором он успешно дебютировал в прошлом году.

Творческая жила

Семейное увлечение Жмаевых – рыбалка, вместе они выбираются на водные просторы Камы или Белой. Отдушина для Бориса Геннадьевича еще и изобретательство. Он любит конструировать плуги, машины и различные механизмы, которые обкатывает и испытывает у себя на огороде. Еще творческие грани Бориса Жмаева – он рисует картины, играет на гитаре и гармони.

– Все радости жизни имеем – дом построили, сыновей вырастили, радуемся внучке Маргарите, - признаются Жмаевы. – Дети при деле, старший сын Антон тоже работает в нефтяной отрасли.

Этот год для крупнейшей нефтяной компании республики проходит под знаком 50-летия со дня создания. «Удмуртнефть» сильна своим коллективом – людьми, которые из поколение в поколения, передают любовь к своей профессии. Внедряя новые технологии, опираясь на опыт старшего поколения, предприятие продолжает успешное развитие.

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Автор статьи

Наталья МИРОНОВА Все материалы этого автора

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