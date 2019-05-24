В селе Пудем Ярского района Удмуртии в ночь на четверг, 23 мая, произошел серьезный пожар. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, в результате погибли пять человек.
Возгорание произошло поздно ночью. После того, как пожарные потушили пламя, они обнаружили в помещении тела пяти человек.
«Удалось установить личность 35-летней женщины и 33-летнего мужчины, личности остальных трех погибших устанавливаются. По имеющейся информации, компания злоупотребляла спиртными напитками», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за курения в состоянии алкогольного опьянения.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.