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Пять человек погибли из-за пожара в Удмуртии

23 мая
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По факту случившегося возбудили уголовное дело.

%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80 Пять человек погибли из-за пожара в Удмуртии

В селе Пудем Ярского района Удмуртии в ночь на четверг, 23 мая, произошел серьезный пожар. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, в результате погибли пять человек.

Возгорание произошло поздно ночью. После того, как пожарные потушили пламя, они обнаружили в помещении тела пяти человек.

«Удалось установить личность 35-летней женщины и 33-летнего мужчины, личности остальных трех погибших устанавливаются. По имеющейся информации, компания злоупотребляла спиртными напитками», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за курения в состоянии алкогольного опьянения.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

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