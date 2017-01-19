Пять автомобилей, припаркованных на стоянке во дворе многоэтажного дома, протаранил пьяный водитель в Глазове. Инцидент произошел в пятницу на минувшей неделе, 13 января, сообщили в городском Отделе ГИБДД.
Около 17:20 при движении по дворовой территории напротив дома №14 по ул. Пехтина, 51-летний водитель автомобиля «Рено Дастер», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пять автомобилей - «Киа Рио», «Киа Сид», «Ниссан Альмера», «Фольцваген Тигуан», «Форд Турнео». Машины получили технические повреждения, пострадавших нет.
Пьяный водитель был не в состоянии не только управлять автомобилем, но и стоять на ногах. Прохожие, не дожидаясь прибытия инспекторов ДПС, вытащили его из машины и заглушили авто.
Момент ДТП очевидцы запечатлели на видео. Видеоролик, опубликованный в группе ИГГС ВКонтакте стремительно набирает популярность в сети.
По информации Отдела ГИБДД города Глазова, в отношении виновника ДТП составлен административный материал по ст.12.8 ч.1, мужчину ожидает штраф в размере 30 000 рублей, лишение права управления ТС на срок до 2 лет, а также возмещение материального ущерба владельцам поврежденных автомобилей.
Посмотреть видео можно по ссылке.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.