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Пять автомобилей протаранил пьяный водитель в Глазове

18 января
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Screenshot 2 Пять автомобилей протаранил пьяный водитель в Глазове

Пять автомобилей, припаркованных на стоянке во дворе многоэтажного дома, протаранил пьяный водитель в Глазове. Инцидент произошел в пятницу на минувшей неделе, 13 января, сообщили в городском Отделе ГИБДД.

Около 17:20 при движении по дворовой территории напротив дома №14 по ул. Пехтина, 51-летний водитель автомобиля «Рено Дастер», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пять автомобилей - «Киа Рио», «Киа Сид», «Ниссан Альмера», «Фольцваген Тигуан», «Форд Турнео». Машины получили технические повреждения, пострадавших нет.

Пьяный водитель был не в состоянии не только управлять автомобилем, но и стоять на ногах. Прохожие, не дожидаясь прибытия инспекторов ДПС, вытащили его из машины и заглушили авто.

Момент ДТП очевидцы запечатлели на видео. Видеоролик, опубликованный в группе ИГГС ВКонтакте стремительно набирает популярность в сети.

По информации Отдела ГИБДД города Глазова, в отношении виновника ДТП составлен административный материал по ст.12.8 ч.1, мужчину ожидает штраф в размере 30 000 рублей, лишение права управления ТС на срок до 2 лет, а также возмещение материального ущерба владельцам поврежденных автомобилей.

Посмотреть видео можно по ссылке.

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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