Автомобиль скорой медицинской помощи попал в ДТП в Балезинском районе. За рулем «УАЗа» находился пьяный водитель.
Как сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР, дорожная авария произошла в субботу, 24 декабря, в 19 часов на 1 км автодороги «Балезино – Сергино».
53-летний водитель «скорой помощи», находясь в состоянии алкогольного опьянения, при объезде стоящих транспортных средств, которые готовились к совершению маневра «левый поворот», выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с «КАМАЗом» под управлением 40-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель автомобиля «УАЗ» и его пассажир – 30-летний мужчина, получили травмы и были госпитализированы.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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