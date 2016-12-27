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Пьяный водитель «скорой помощи» врезался в «КАМАЗ» в Балезинском районе

27 декабря
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%d0%91%d0%90%d0%9b%d0%95%d0%97%d0%98%d0%9d%d0%9e Пьяный водитель «скорой помощи» врезался в «КАМАЗ» в Балезинском районе

Автомобиль скорой медицинской помощи попал в ДТП в Балезинском районе. За рулем «УАЗа» находился пьяный водитель.

Как сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР, дорожная авария произошла в субботу, 24 декабря, в 19 часов на 1 км автодороги «Балезино – Сергино».

53-летний водитель «скорой помощи», находясь в состоянии алкогольного опьянения, при объезде стоящих транспортных средств, которые готовились к совершению маневра «левый поворот», выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с «КАМАЗом» под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «УАЗ» и его пассажир – 30-летний мужчина, получили травмы и были госпитализированы.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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