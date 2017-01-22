В Ярском районе Удмуртии пьяный водитель протаранил патрульный автомобиль ДПС.
Сотрудники ДПС осуществляли преследование автомобиля «ВАЗ-2109», за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал, сообщает пресс-служба Управления МВД по УР.
В ходе преследования водитель ВАЗа совершил столкновение с идущим параллельным курсом автомобилем ДПС, после чего был задержан сотрудниками полиции.
Установлено, что 38-летний мужчина, управлявший автомобилем, уже был лишен водительских прав.
В настоящее время нарушитель водворен в помещение для задержанных межмуниципального отдела полиции «Глазовский». В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.17 ч.2 КоАП РФ, ст. 12.8 ч.3 КоАП РФ, ст. 12.25 ч.2 КоАП РФ, ст. 12.27 ч.2 КоАП РФ.
За совершение указанных правонарушений ему грозит наказание в виде административного ареста до 15 суток. Кроме того, мужчине придется компенсировать отделу полиции причиненный ущерб.
Фото: ura.ru
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