46-летний пьяный водитель автомобиля «Рено-Дастер», не справившись с управлением, вылетел с трассы в Можгинском районе Удмуртии. Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 февраля в 17:23 часов на 23 километре автомобильной дороги «Можга – Бемыж», сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
В результате съезда с дороги пострадали два пассажира автомобиля - 46-летний мужчина и 84-летняя женщина. Оба получили травмы.
Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
В отношении водителей повторно севших за руль в алкогольном опьянении возбуждаются уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.
Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов: дежурная часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике: 415-700, 415-701.
Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться ваши дети, родственники, друзья и близкие люди.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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