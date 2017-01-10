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Пьяный водитель на автодороге Ижевск-Ува вылетел на «встречку»: двое госпитализированы

7 января
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61 %d0%ba%d0%bc %d0%98%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba %d0%a3%d0%b2%d0%b0 Пьяный водитель на автодороге Ижевск-Ува вылетел на «встречку»: двое госпитализированы

Пьяный мужчина за рулем автомобиля «Рено-Логан» не справился с управлением и вылетел на «встречку», где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2109».

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» - 35-летний мужчина и его пассажир - 54-летняя женщина получили травмы и были госпитализированы в медучреждение. 55-летний пьяный водитель не пострадал.

Дорожная авария произошла 6 января года около 18:30 часов на 61 км автодороги «Ижевск – Ува», сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения:

Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов: дежурная часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике: (3412) 415-700; (3412) 415-701.

При получении такой информации инспекторы ДПС реагируют оперативно и задерживают пьяных водителей.

В ГИБДД также напоминают, за пьяное вождение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Если данное нарушение является повторным, предусмотрена уголовная ответственность.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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