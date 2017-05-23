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Пьяные мотоциклисты в Удмуртии стали виновниками аварий

22 мая
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Оба ДТП произошли 20 мая

20.05.17 %d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be %d1%8f%d0%bc%d0%b0%d1%85%d0%b02 Пьяные мотоциклисты в Удмуртии стали виновниками аварий

Две аварии за один день с участием пьяных мотоциклистов произошли в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Оба ДТП произошли 20 мая. В 2 часа 20 минут, напротив дома 120 улицы Кирова г. Ижевска, водитель мотоцикла "Ямаха" – мужчина 1965 года рождения, с признаками алкогольного опьянения, (от медицинского освидетельствования отказался) не справился с управлением, в результате чего выехал на разделительную полосу и опрокинулся. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и госпитализирован.

Вторая авария произошла 4 часа 40 минут на 6 километре автомобильной дороги "Воткинск-Камское" в Воткинском районе. Водитель мотоцикла "Хонда", молодой человек 1994 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения, не имея специального права управления транспортным средством, не справился с управлением и также опрокинул мотоцикл. В результате ДТП мотоциклист получил травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В отношении водителей повторно севших за руль в алкогольном опьянении, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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