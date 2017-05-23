Свою вину подозреваемый не отрицает. Расследование уголовного дела продолжается....

Андрей Шутов и Дмитрий Булдаков, находясь на маршруте патрулирования, заметили горящий дом по улице М...

Свыше пяти тонн спиртосодержащей продукции изъято в Удмуртии в ходе оперативно-профилактического меро...

Он был обнаружен 17 мая в лесном массиве в 3-х км от села Юськи в Завьяловском районе....