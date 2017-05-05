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Пьяному виновнику ДТП в Удмуртии грозит до пяти лет лишения свободы

2 мая
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27-летний водитель без прав и в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

%d0%a6%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4 (1) Пьяному виновнику ДТП в Удмуртии грозит до пяти лет лишения свободы

Как сообщают в Госавтоинспекции, 1 мая около 16 часов возле дома №15 улицы Новоярушкинская в Ижевске водитель автомобиля "Тойота Авалан", управляя не принадлежащим ему транспортным средством, не выполнил требование сотрудника ГИБДД об остановке и увеличил скорость движения, пытаясь скрыться.

Впоследствии молодой человек-нарушитель, не справившись с рулевым управлением, совершил съезд в кювет, с последующим наездом на препятствие.

Отмечается, что водитель управлял транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения, он подверг опасности трех несовершеннолетних пассажиров, которые находились в салоне автомобиля, и двух пассажиров – женщин, при этом ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время, в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, а за совершение противоправных действий по неправомерному завладению транспортным средством без цели хищения, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: обстановка с дорожно-транспортными происшествиями с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения остается сложной. В данной ситуации важен каждый звонок, каждое сообщение в органы полиции о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями - их своевременность может предотвратить человеческие жертвы.

Сотрудниками полиции ежедневно задерживаются десятки таких "потенциальных преступников", планируются и реализуются специальные мероприятия, проводятся массовые проверки с привлечением добровольных дружин, но без понимания в обществе огромной смертельной опасности каждой пьяной поездки – ситуацию изменить сложно.

Фот: 1 отдел УИГБДД МВД по УР

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