Как сообщают в Госавтоинспекции, 1 мая около 16 часов возле дома №15 улицы Новоярушкинская в Ижевске водитель автомобиля "Тойота Авалан", управляя не принадлежащим ему транспортным средством, не выполнил требование сотрудника ГИБДД об остановке и увеличил скорость движения, пытаясь скрыться.
Впоследствии молодой человек-нарушитель, не справившись с рулевым управлением, совершил съезд в кювет, с последующим наездом на препятствие.
Отмечается, что водитель управлял транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения, он подверг опасности трех несовершеннолетних пассажиров, которые находились в салоне автомобиля, и двух пассажиров – женщин, при этом ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
В настоящее время, в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, а за совершение противоправных действий по неправомерному завладению транспортным средством без цели хищения, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: обстановка с дорожно-транспортными происшествиями с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения остается сложной. В данной ситуации важен каждый звонок, каждое сообщение в органы полиции о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями - их своевременность может предотвратить человеческие жертвы.
Сотрудниками полиции ежедневно задерживаются десятки таких "потенциальных преступников", планируются и реализуются специальные мероприятия, проводятся массовые проверки с привлечением добровольных дружин, но без понимания в обществе огромной смертельной опасности каждой пьяной поездки – ситуацию изменить сложно.
Фот: 1 отдел УИГБДД МВД по УР
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