Главная » Пьяная автоледи врезалась в грузовик на автодороге «Ижевск – Воткинск»

Пьяная автоледи врезалась в грузовик на автодороге «Ижевск – Воткинск»

28 марта
0
%d0%98%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba %d0%92%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba Пьяная автоледи врезалась в грузовик на автодороге «Ижевск – Воткинск»

33-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-2113» спровоцировала тройное ДТП на 38-м км автодороги «Ижевск – Воткинск». Авария произошла в понедельник, 27 марта, около 16 часов, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

Автоледи, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, пошла на обгон, не справилась с управлением и совершила столкновение сначала со встречным автомобилем «МАЗ», за рулем которого находился 30-летний водитель, а затем врезалась в «Ладу Веста», следовавшую за большегрузом под управлением 50-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2113» получила травмы.

Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей повторно севших за руль в состоянии опьянения, возбуждаются уголовные дела, максимальная санкция которых - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов: дежурная часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике: 415-700, 415-701.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо