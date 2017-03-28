33-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-2113» спровоцировала тройное ДТП на 38-м км автодороги «Ижевск – Воткинск». Авария произошла в понедельник, 27 марта, около 16 часов, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
Автоледи, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, пошла на обгон, не справилась с управлением и совершила столкновение сначала со встречным автомобилем «МАЗ», за рулем которого находился 30-летний водитель, а затем врезалась в «Ладу Веста», следовавшую за большегрузом под управлением 50-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2113» получила травмы.
Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей повторно севших за руль в состоянии опьянения, возбуждаются уголовные дела, максимальная санкция которых - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.
Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов: дежурная часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике: 415-700, 415-701.
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