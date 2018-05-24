Президент РФ Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге встречу с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Глава государства призвал Партию в рамках работы по подготовке к выборам в Государственную Думу 2021 года активнее работать по решению проблем граждан, нацелив на это всю партийную работу.
«Самый лучший способ подготовки к избирательной кампании в Госдуму - это активно работать над решением проблем граждан, решениями, которых ждут наши граждане. Надеюсь, что именно на эту практическую работу будет нацелена вся партийная структура», – сказал Президент РФ.
В свою очередь Турчак заявил о том, что «Партия не должна бронзоветь, а должна развиваться и адекватно отвечать на запросы наших граждан, населения». По его словам, с этой целью «Единая Россия» провела в понедельник Всероссийскую партийную конференцию «Направление 2026», на которой были определены дальнейшие шаги Партии по обновлению.
«Мы закрепили несколько новаций на конференции. Мы разработаем систему оценки работы нашего депутатского корпуса всех уровней: и федерального, и депутатов региональных, муниципальных представительных органов. Оценка будет строиться не только на результате активности в ходе избирательной кампании, но и на том, как они работают между электоральными периодами. В этой части мы ввели запрет на передачу права приема граждан депутатами своим помощникам. Прием должен осуществляться только лично. Исключение в данном случае мы делаем только для депутатов Государственной Думы, потому что они работают в регионах в рамках региональных недель и соответственно будут иметь возможность проводить прием граждан в удаленном доступе», – рассказал Турчак. Он также отметил, что партийцы будут отслеживать «этическое поведение депутатов и коллег-однопартийцев и, соответственно, самым жестким образом на это реагировать, вплоть до исключения из Партии».
Турчак напомнил, что обсуждение в регионах, которое состоялось в преддверии конференции, прошло в разрезе Послания Президента РФ Федеральному Собранию и майских указов. По его словам, одним из наиболее волнущих граждан вопросов является вопрос благополучия. «Для человека важна комфортная среда проживания, чтобы на расстоянии вытянутой руки были доступны детский сад, школа, больница. Мы начали дискутировать на эту тему, идет обсуждение так называемого стандарта благополучия. Это тема, которую мы дальше будем и в ходе избирательной кампании готовить, к сентябрьскому избирательному циклу обсуждаем уже непосредственно на местах», - подчеркнул секретарь Генсовета Партии.
Также, по его словам, большое внимание было уделено проблеме кадрового дефицита, в том числе, в сфере здравоохранения. «Мы должны повышать эффективность целевого набора специалистов. И опять тема обсуждается именно в регионах, собираем предложения из наших региональных отделений, – это все-таки вернуться к обсуждению возможности распределения бюджетных выпускников медицинских вузов. Дискуссионная тема – она, естественно, требует дальнейшего обсуждения. Но мы и с министром здравоохранения, с министерством просвещения, Высшей школой (экономики) сейчас эту тему будем мониторить по регионам и предложим конкретные решения», - сказал Турчак.
Еще одна тема, которая остро стоит в регионах, – тема экологии. В этой связи на конференции было принято решение о запуске нового партийного проекта «Чистая страна». «Это выстраивание обратной связи с населением, мониторинг экологической ситуации. Такой пример территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, принятой у нас пока не во всех регионах. Партия этот вопрос берет на контроль, - подчеркнул секретарь Генсовета. - И мы в большинстве региональных парламентов доведем до ста процентов принятие этих схем. Схемы должны приниматься прозрачно, обсуждаться с населением, это как раз та самая обратная связь и разворот региона, о котором мы говорим».
Говоря о предстоящем избирательном цикле, он напомнил, что в настоящий момент «Единая Россия» проводит подготовку к сентябрьской избирательной кампании. «В сентябре в России пройдут выборы разного уровня в 42 регионах страны, предстоит распределить более 1200 мандатов. Партия впервые запустила открытую процедуру отбора своих кандидатов, так называемое внутрипартийное голосование. Конкурс высокий, более пяти человек на место. Это говорит о том, что в открытость и прозрачность этой процедуры поверили.
Соответственно, на этапе предварительного отбора мы выбираем лучших, и они дальше идут уже непосредственно в саму избирательную кампанию. Таким образом, мы планируем сохранить большинство во всех региональных парламентах. Затем Партия начнет готовиться к проведению избирательной кампании в Госдуму 2021 года», – резюмировал секретарь Генсовета «Единой России».
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