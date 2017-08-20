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Путин поддержал идею главы фракции «Единой России» в Госдуме о проверке Генпрокуратурой обращений обманутых дольщиков

20 августа
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Также на встрече обсудили важность борьбы с «группами смерти», вопросы реновации и первоочередную необходимость начать работу над бюджетом в осеннюю сессию.

06b2f8e96071d96b9e56ea48163a4b21 Путин поддержал идею главы фракции «Единой России» в Госдуме о проверке Генпрокуратурой обращений обманутых дольщиков

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фракции «Единой России» в Государственной Думе Владимиром Васильевым поддержал предложение поручить Генпрокуратуре РФ провести проверку обращений обманутых дольщиков, а также обсудили важность борьбы с «группами смерти», вопросы реновации и первоочередную необходимость начать работу над бюджетом в осеннюю сессию.

«Я бы хотел попросить о вашем поручении Генпрокуратуре, чтобы они посмотрели на эту работу. Потому что много обращений, и у нас на встречах с дольщиками, которые говорят: «Почему не приняли вовремя меры? Если бы сейчас Генеральная прокуратура организовала проверку этих обращений по обманутым дольщикам, посмотрела, как принимаются меры, насколько они эффективны, Владимир Владимирович, мы бы ответили на вопросы людям», - обратился парламентарий к Президенту РФ. Глава государства также согласился со словами Васильева о том, что дольщикам нужно дать возможность участвовать в контроле за застройщиками.

Васильев напомнил, что 9 июля Путин поручил руководителям регионов обеспечить своевременную реализацию решений по проблемам граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. «Мы включились в эту работу парламентскими методами и провели в Думе встречу, я скажу, с непростой аудиторией. Граждане представляли у нас 20 регионов, более 200 человек, активных, хорошо знающих тему и крайне заинтересованных, потому что это их жизненные вопросы, вопросы их семьи», - заявил руководитель фракции.

«Мы сошлись на общественно важных вещах и понимании того, что власть обязана решать в интересах людей их задачи. Создали постоянную рабочую группу, провели встречи специально с московскими дольщиками, там было большое напряжение. Каждый, кто присутствовал, мог задать вопрос и получить ответ, который люди порой годами не слышали от власти», - пояснил он.

Парламентарий также констатировал тенденцию роста числа граждан, не получивших жилье. Васильев заявил, что для решения проблем обманутых дольщиков появились новые инструменты.

Глава фракции отметил, что есть политические спекулянты, которые всегда пытаются использовать недовольных. Однако, по его словам, людей стали «звать на улицу» все реже.

Также на встрече Васильев поблагодарил главу государства за поддержку в решении вопросов борьбы с «группами смерти». «Была непростая ситуация, к сожалению, проблема, и хорошо, что мы на нее обратили внимание. Это группы в интернете, которые пропагандируют суицид среди несовершеннолетних. Неокрепшая психика - серьезная тема», - сказал Васильев. Он добавил, что «Единая Россия» намерена включаться в процесс контроля за ситуацией.

«Послушайте, доводят до самоубийства - это что? Это покушение на жизнь человека. Они же еще и деньги на этом зарабатывают. Поэтому, чем они отличаются от убийц? Да ничем не отличаются», - отреагировал в свою очередь Путин.

Также Путин напомнил о том, что в осеннюю сессию нужно будет работать над законом о бюджете. «Здесь предстоит большая работа, и мы с вами еще неоднократно пообсуждаем эти вопросы. Но я хочу напомнить, значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счет сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу. Но у нас по плану некоторые сокращения есть по сравнению с прошлым, поэтому здесь нужно будет очень внимательно посмотреть на вопросы, которые возникают всегда в ходе подготовки основного финансового документа страны», - отметил он.

Фото: er.ru

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